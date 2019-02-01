Следствие по расстрелам на Майдане завершили, – генпрокурор

Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное следствие в отношении виновных в гибели людей на Майдане Независимости в 2014 году и готова передать дело в суд. Теперь виновным грозит пожизненное заключение.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в эфире телеканала "Прямой".

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"Мы завершили досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане. Мы имеем все доказательства для передачи в суд, в том числе, научную независимую экспертизу о том, что команды Януковича, председателя СБУ Якименко, руководителя МВД Захарченко и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей на Майдане", – рассказал Луценко.

Он также добавил, что статья, по которой обвиняют бывшее руководство государства, предусматривает пожизненное заключение.

Кроме 150 деятелей силовых структур, которые сейчас находятся на скамье подсудимых за насилие на Майдане, заочно добавляться еще полтора десятка во главе с Януковичем и руководителями силовых структур, виновными в отдаче преступного приказа,

– объяснил Луценко.

Кроме того, бывшего президента Украины Виктора Януковича признали виновным в ряде преступлений, в частности государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме.