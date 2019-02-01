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      Слідство щодо розстрілів на Майдані завершили, – генпрокурор

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      Луценко заявив, що слідство щодо розстрілів на Майдані завершил
      Луценко заявив, що слідство щодо розстрілів на Майдані завершил / 24 канал

      Генеральна прокуратура України завершила досудове слідство щодо винних у загибелі людей на Майдані Незалежності у 2014 році і готова передати справу до суду. Тепер винним загрожує довічне ув’язнення.

      Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко в ефірі телеканалу "Прямий".

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      "Ми завершили досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані. Ми маємо всі докази для передачі в суд, у тому числі, наукову незалежну експертизу про те, що команди Януковича, голови СБУ Якименка, керівника МВС Захарченка та їхніх підлеглих привели до розстрілу мирних людей на Майдані", – розповів Луценко.

      Він також додав, що стаття, по якій звинувачують колишнє керівництво держави, передбачає довічне ув'язнення.

      Крім тих 150 діячів силових структур, які зараз перебувають на лаві підсудних за насилля на Майдані, заочно добавляться ще півтора десятка на чолі з Януковичем та керівниками силових структур, винних у відданні злочинного наказу, 
      – пояснив Луценко.

      Раніше колишнього президента України Віктора Януковича визнали винним у низці злочинів, зокрема державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці.

      Теги: Юрій Луценко ГПУ Євромайдан Розслідування Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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