Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко спровоцировал масштабный скандал, съездив к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Из-за ситуации с одиозным коллегой фракция президентской политсилы даже собралась на онлайн-заседание. Заместитель председателя фракции Александр Корниенко считает, если человек хочет – его надо отпустить.

"Слугам народа" необходимо проголосовать об исключении Шевченко из фракции. Об этом Корниенко сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

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В "Слуге народа" – очень разные люди, – Корниенко

Корниенко отметил, что в политсиле "шизофрении" нет, просто здесь собрались очень разные люди.

Наша партия собрала разных людей со всей Украины, потому что их объединяли немножко другие идеи чем раньше – Восток против Запада, Север против Юга, какие-то там украиноязычные против русскоязычных. Мы это перечеркнули и предприняли первую в истории такую попытку – завести новых людей в политику,

– пояснил Корниенко.

Что касается поступка Шевченко, который проводил переговоры с Лукашенко, то заместитель председателя фракции подчеркнул, что внешняя политика – это исключительно сфера президента. Таким образом, своими действиями Шевченко противоречит позиции главы государства.

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Вопрос по Шевченко решат в ближайшее время

Корниенко сообщил, что во время заседания фракции вопрос обсудили и решение будет уже в ближайшее время.

Надо отпускать людей, которые хотят в свободное плавание,

– добавил Корниенко.

Шевченко хочет сам покинуть фракцию, – СМИ

Отметим, что ранее СМИ сообщали, что Шевченко якобы сам хочет, чтобы его со скандалом выгнали из "Слуги народа". Именно для этого он и делает резонансные заявления и поступки.

Обратите внимание! Шевченко 20 апреля ездил в Беларусь на встречу с Лукашенко. Нардеп заявил, что для него честь познакомиться с самопровозглашенным президентом.