Треба відпускати людей, які хочуть у вільне плавання, – Корнієнко про нардепа Шевченка
Нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченка спровокував масштабний скандал, з'їздивши до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Через ситуацію з одіозним колегою фракція президентської політсили навіть зібралась на онлайн-засідання. Заступник голови фракції Олександр Корнієнко вважає, якщо людина хоче – її треба відпустити.
Джерело:24 канал
"Слугам народу" необхідно проголосувати про виключення Шевченка із фракції. Про це Корнієнко повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.
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У "Слузі народу" – дуже різні люди, – Корнієнко
Корнієнко зауважив, що у політсилі "шизофренії" немає, просто тут зібрались дуже різні люди.
Наша партія зібрала різних людей з усієї України, бо тому що їх об'єднували трошки інші ідеї ніж раніше – Схід проти Заходу, Північ проти Півдня, якісь там україномовні проти російськомовних. Ми це перекреслили і зробили першу в історії таку спробу – завести нових людей в політику,
– пояснив Корнієнко.
Щодо вчинку Шевченка, який проводив переговори з Лукашенком, то заступник голови фракції наголосив, що зовнішня політика – це виключно сфера президента. Таким чином, своїми діями Шевченко суперечить позиції глави держави.
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Питання щодо Шевченка вирішать найближчим часом
Корнієнко повідомив, що під час засідання фракції питання обговорили і рішення буде вже найближчим часом.
Треба відпускати людей, які хочуть у вільне плавання,
– додав Корнієнко.
Шевченко хоче сам покинути фракцію, – ЗМІ
Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли, що Шевченко начебто сам хоче, щоб його зі скандалом вигнали зі "Слуги народу". Саме для цього він і робить резонансні заяви та вчинки.
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