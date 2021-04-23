Нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченка спровокував масштабний скандал, з'їздивши до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Через ситуацію з одіозним колегою фракція президентської політсили навіть зібралась на онлайн-засідання. Заступник голови фракції Олександр Корнієнко вважає, якщо людина хоче – її треба відпустити.

"Слугам народу" необхідно проголосувати про виключення Шевченка із фракції. Про це Корнієнко повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

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У "Слузі народу" – дуже різні люди, – Корнієнко

Корнієнко зауважив, що у політсилі "шизофренії" немає, просто тут зібрались дуже різні люди.

Наша партія зібрала різних людей з усієї України, бо тому що їх об'єднували трошки інші ідеї ніж раніше – Схід проти Заходу, Північ проти Півдня, якісь там україномовні проти російськомовних. Ми це перекреслили і зробили першу в історії таку спробу – завести нових людей в політику,

– пояснив Корнієнко.

Щодо вчинку Шевченка, який проводив переговори з Лукашенком, то заступник голови фракції наголосив, що зовнішня політика – це виключно сфера президента. Таким чином, своїми діями Шевченко суперечить позиції глави держави.

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Питання щодо Шевченка вирішать найближчим часом

Корнієнко повідомив, що під час засідання фракції питання обговорили і рішення буде вже найближчим часом.

Треба відпускати людей, які хочуть у вільне плавання,

– додав Корнієнко.

Шевченко хоче сам покинути фракцію, – ЗМІ

Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли, що Шевченко начебто сам хоче, щоб його зі скандалом вигнали зі "Слуги народу". Саме для цього він і робить резонансні заяви та вчинки.

Зверніть увагу! Шевченко 20 квітня їздив у Білорусь на зустріч з Лукашенком. Нардеп заявив, що для нього честь познайомитись з самопроголошеним президентом.