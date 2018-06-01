"Следует покончить с демонизацией России": глава Еврокомиссии отметился неожиданным заявлением

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал покончить с "демонизацией России" и добавил, что для ЕС важно возобновить контакты с Москвой.

Об этом сообщает The Guardian.

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"Я действительно думаю, что нам нужно возобновить связи с Россией. Мне не очень по душе нынешнее состояние наших отношений. Мы (ЕС – "24") никогда не согласимся с действиями России в отношении Крыма и восточной Украины, однако нам нельзя забывать, что площадь всей территории Европейского Союза – 5,5 миллионов квадратных километров, а России – 17,5 (миллионов квадратных километров). Поэтому нам нужно вернуться пусть и не к нормальным отношениям с Россией, однако есть так много областей и сфер, в которых мы можем сотрудничать куда эффективнее: например, в сфере исследований, инноваций и так далее. Мы не забудем о наших различиях и разногласиях. Однако этой демонизации России следует положить конец", – цитирует британская газета политика.

Слова Юнкера прозвучали всего через два месяца после того, как страны Евросоюза выдворили российских дипломатов в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери, говорится в статье.

Подобное заявление, по мнению издания, заставит волноваться как Лондон, так и США, ведь американская администрация оказывала давление на ЕС, чтобы тот ввел более жесткие санкции в отношении России из-за "попытки Кремля вмешаться в дела западных демократий", говорится в статье.

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Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.



26 марта США объявили о выдворении из страны 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. В общем, 30 стран мира и НАТО заявили о выдворении российских дипломатов – в РФ вернутся 152 дипломата.