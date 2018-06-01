"Варто покінчити із демонізацією Росії": голова Єврокомісії відзначився несподіваною заявою

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закликав покінчити із "демонізацією Росії" і додав, що для ЄС важливо відновити контакти з Москвою.

Про це повідомляє The Guardian.

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"Я дійсно думаю, що нам потрібно відновити зв'язки з Росією. Мені не дуже до душі нинішній стан наших відносин. Ми (ЄС – "24") ніколи не погодимося з діями Росії щодо Криму і східної України, проте нам не можна забувати, що площа всієї території Європейського Союзу – 5,5 мільйонів квадратних кілометрів, а Росії – 17,5 (мільйонів квадратних кілометрів). Тож нам потрібно повернутися нехай і не до нормальних відносин з Росією, проте є так багато областей і сфер, в яких ми можемо співпрацювати куди ефективніше: наприклад, у сфері досліджень, інновацій і так далі. Ми не забудемо про наші відмінності і розбіжності. Однак цій демонізації Росії слід покласти край", – цитує британська газета політика.

Слова Юнкера прозвучали всього через два місяці після того, як країни Євросоюзу видворили російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля у британському Солсбері, йдеться у статті.

Подібна заява, на думку видання, змусить хвилюватися як Лондон, так і США, адже американська адміністрація чинила тиск на ЄС, щоб той запровадив жорсткіші санкції щодо Росії через "спроби Кремля втрутитися у справи західних демократій", йдеться у статті.

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Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.



26 березня США оголосили про видворення з країни 60 російських дипломатів та закриття генконсульства РФ в Сіетлі. Загалом, 30 країн світу і НАТО заявили про видворення російських дипломатів – до РФ повернуться 152 дипломати.