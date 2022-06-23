Следующая остановка – членство в ЕС: как и кто поздравляет Украину с получением кандидатства

Вечером 23 июня произошло историческое для Украины событие – наше государство официально получило статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Это событие вызвало радость среди украинцев.

Украинские политики и военные не заставили себя ждать с поздравлением с этим и в самом деле знаменательным событием. Как украинцев поздравляют с обретением статуса кандидата в члены ЕС – читайте в нашем материале.

Важно Это – победа, ждали 120 дней и 30 лет, – Зеленский о предоставлении статуса кандидата

Поздравления от политиков

Владимир Зеленский

Глава государства назвал получение статуса кандидата победой Украины, которую наше государство ждало 120 дней и 30 лет. Президент подчеркнул, что мы обязательно и победим нашего врага.

Поздравление Владимира Зеленского: смотрите видео

Елена Зеленская

Первая леди страны Елена Зеленская убеждена, что украинцы достойны того, чтобы чувствовать себя равными среди жителей Евросоюза. Она надеется, что это лишь первая из важных побед Украины, а следующие – еще впереди.

Важность сегодняшнего события мы, пожалуй, сможем полностью оценить лишь спустя годы. Равны среди равных. Украинцы достойны именно такого отношения в Европе. Европейские ценности для нас – это не формальность и не просто философия. Это то, что мы сейчас защищаем, за что гибнут наши лучшие соотечественники. Надеемся, что это лишь первая из череды наших великих побед!,

- написала Зеленская.

Руслан Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что Украина получила желаемое "да" от Европейского Союза. Спикер парламента выразил благодарность всем и подчеркнул, что украинцы добились этого вместе с мощной поддержкой от народов ЕС.

Следующая остановка: "Украина – страна-член ЕС",

– коротко подытожил Стефанчук.

Андрей Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак выразил благодарность лидерам стран ЕС, председателям Еврокомиссии и Европейского Совета, украинским депутатам и команде президента, которые приложили усилия для того, чтобы наше государство получило желанный статус.

Мы сделаем все, чтобы быстро выполнить необходимый план, который позволит Украине начать переговоры по вступлению в Евросоюз,

– подчеркнул Ермак.

Глава ОП подчеркнул – Украина будет в Евросоюзе.

Шарль Мишель

Глава Европейского Совета Шарль Мишель поздравил народы Украины и Молдовы с получением статуса кандидата на членство в ЕС. Этот день Мишель назвал историческим.

Поздравляю Владимира Зеленского и Майю Санду, а также народы Украины и Молдовы. Наше Будущее – вместе,

– подчеркнул Мишель.

Урсула фор дер Ляйен

Президент еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен поздравила народы Украины, Молдовы и Грузии. Первые две страны теперь кандидаты на членство в ЕС, в отношении Грузии – лидеры ЕС приняли решение предоставить такой статус, как только будут решены некоторые моменты.

Ваши страны являются частью нашей семьи. И сегодняшнее историческое решение лидеров это подтверждает,

– отметила фор дер Ляйен.

Жозеп Боррель и Дмитрий Кулеба

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель опубликовал совместное видео с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Боррель подчеркнул, что решение о кандидатстве является историческим как для Украины, так и для ЕС. Дипломат подчеркнул, что Украина и Европа победят, а будущее нашего государства как раз в ЕС.

Кроме того, Дмитрий Кулеба отметил, что теперь начинается длинный общий путь Украины и ЕС.

Анджей Дуда

Конечно, историческое событие не мог проигнорировать и президент Польши Анджей Дуда, который лоббирует быстрое вступление Украины в Евросоюз. Хоть Дуда одним махом поздравил не только Украину, но и Молдову, которая тоже получила статус кандидата в ЕС, он отдельно выделил украинских защитников.

Европейский совет принял решение предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС. Отличные новости! Поздравляем! Мы активно поддерживали усилия Украину и Молдову и радуемся вместе с ними! Двери в ЕС должны быть открыты для амбициозных общин. Слава Защитникам Украины,

- написал Дуда.

Эммануэль Макрон

К поздравлениям присоединился и президент Франции Эммануэль Макрон. Очевидно, поездка в Киев пошла на пользу и украинизировала лидера страны. Так, Макрон написал поздравление на украинском языке. Он подчеркнул, что 23 июня 2022 года – исторический день, а для Украины и Молдовы – это новый этап.

На прошлой неделе в Киеве мы взяли на себя обязательства: делать все чтобы предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Сделано. В этот вечер мы открываем новый этап для Украины, для Молдовы, для Европы. Это историческое мгновение,

- написал Макрон.

Олаф Шольц

Немецкий канцлер Олаф Шольц также выразил поздравление для Украины и Молдовы. Глава германского правительства пожелал хорошего сотрудничества в семье ЕС.

27 раз да! Поздравляем Украину и Молдову. Европейский Совет приветствует две новые страны-кандидатки по вступлению в ЕС. К хорошему сотрудничеству в европейской семье,

– написал Шольц.

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина уже прошла долгий путь трансформации в европейское государство. Шмыгаль поблагодарил Евросоюз за решение предоставить нам статус кандидата и подчеркнул, что Украина как член ЕС сможет обеспечить продовольственную безопасность Союза и внести весомый вклад в развитие и цифровизацию Европы.

Украинцы своим героизмом и преданностью демократическим ценностям однозначно заслужили быть в кругу большой европейской семьи,

– подчеркнул Шмыгаль.

Александр Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подчеркнул, что у нашей страны впереди еще долгий путь. Однако теперь мы стали на шаг ближе к Европейскому Союзу.

Предстоит еще большой путь, но мы теперь на законных началах ближе к ЕС. И наш враг должен уж точно понять, что Украина никогда не вернется в сторону совка,

– подчеркнул Ткаченко.

Виталий Кличко

Мэр столицы Виталий Кличко подчеркнул, что Украина заплатила за свое европейское будущее жизнями своих граждан. Поэтому наше государство выполнит все необходимое для того, чтобы получить статус члена Евросоюза.

Да, мы заплатили за этот шанс очень высокую цену. Да, нам еще многое нужно сделать на пути к европейской семье. Но, я уверен, Украина сделает все необходимое, выполнит все условия и примет необходимые законы. Иначе – у нашего государства нет будущего. А именно за него гибнут наши лучшие защитники,

– подчеркнул Кличко.

Михаил Подоляк

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что сегодня Европа продемонстрировала свое единство. Кроме того, сегодня стало ясно, что наше будущее – Европа, а не "русский мир".

Конец проекта "русского мира" в Украине и эпохи русского лобби в Европе. Украина – официальный кандидат в Евросоюз, а Европа – единая, как никогда раньше. Впереди – непростой путь, но главное доказано: мы – часть цивилизованного мира, нам не по дороге с российским Zомбилендом,

– подчеркнул Подоляк.

Стоит посмотреть – обращение Владимира Зеленского к участникам саммита ЕС: смотрите видео