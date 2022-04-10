Следующее пушечное мясо, – Вениславский о подразделениях из Приднестровья

Потери рашистов в технике и личном составе очень большие, это признает даже их высшее политическое руководство. Человеческий ресурс на пополнение частей "соскребают" отовсюду.

Об этом говорит Федор Вениславский, народный депутат и член комитета по нацобороне и безопасности Украины, в эфире 24 канала. Также он отмечает, что набор новых наемников в России идет плохо, потому что даже воины из Сирии отказываются ехать в Украину.

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Призыв 2022 года в России

Вениславский убежден, что кампания по привлечению наемников в России не проходит в том объеме, в каком они хотели бы. Призыв и скрытая мобилизация тоже имеют проблемы, потому что после потерь, признанных Россией, никто не хочет идти в армию.

Поможет ли Приднестровье

Те подразделения, которые находятся в Приднестровье, также рассматривают как усиление живой силы врага.

Но надо понимать, что на территории Приднестровья находятся те войска России, которые спокойно там чувствовали себя на протяжении последних 20-ти лет, и рассчитывать на то, что эти люди как-то существенно повлияют на ход военной кампании, – не стоит,

– утверждает народный депутат.

Член совета нацбезопасности говорит, что это только следующее пушечное мясо, которое восполнит потери рашистов на территории Украины, поэтому не стоит переживать.

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