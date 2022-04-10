Про це говорить Федір Веніславський, народний депутат та член комітету із нацоборони та безпеки України, у ефірі 24 каналу. Також він зазначає, що набір нових наймайнців у Росії йде погано, адже навіть вояки із Сирії відмовляються їхати в Україну.

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Призов 2022 в Росії

Веніславський переконаний, що кампанія із залучення найманців у Росії не проходить у тому обсязі, у якому вони хотіли б. Призов та прихована мобілізація також мають проблеми, бо після втрат, які визнала Росія, ніхто не хоче йти до війська.

Чи допоможе Придністров'я

Ті підрозділи, які знаходяться у Придністровї також розглядають, як підсилення живої сили ворога.

Але треба розуміти, що на території Придністровя перебувають ті війська Росії, які себе спокійно там почували впродовж останніх 20-ти років, і розраховувати на те, що ці люди якось суттєво вплинуть на перебіг військової кампанії – не варто,

– стверджує народний депутат.

Член ради нацбезпеки каже, що це лише наступне гарматне м'ясо, яке поповнить втрати рашистів на території України, тому не варто переживати.

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