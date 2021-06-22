На следующие 3 дня: в Украине объявили пожарную опасность

Последние несколько недель Украина страдает от сильных дождей и затопления. Синоптики 22 июня предупредили уже о пожарной опасности на Западе и в северных и некоторых восточных областях.

Синоптики на эти дни также прогнозируют сильную жару – до 36 градусов тепла. Спасатели призывают людей быть осмотрительными и не жечь огонь на природе.

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В Украине объявили 2 степень пожарной опасности

Синоптики прогнозируют, что в течение 23 - 25 июня будет чрезвычайный уровень пожарной опасности в:

западных,

северных,

восточных областях,

а также в Винницкой и Полтавской областях.

Более того, опасность возникновения пожаров существует также в Киеве.

Речь идет о 2 степени опасности – погода несет реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Спасателю советуют проявлять максимальную осторожность при пребывании на природе.



Синоптики говорят, что пожары возможны в течение 23 – 25 июня / Карта Укргидрометцентра

Советы ГСЧС

Чтобы не спровоцировать пожары в экосистемах, спасатели советуют:

не разжигать костры и не использовать открытый огонь в лесу, ведь при сухой погоде достаточно искры, чтобы вспыхнуло пламя;

не разжигать костер на торфяниках, вблизи копен сена, скирд соломы также пожарную опасность представляют и старые пни и сухие ветки;

следить за детьми, что они не подожгли кустарник или сушняк.

При возникновении пожара спасатели говорят, что не нужно убегать от огня в противоположную сторону, вместо этого преодолевать край против ветра, закрыв голову и лицо одеждой.

Также спасатели советуют:

выйти быстро из опасной зоны, к которой приближается пламя, перпендикулярно направлению распространения огня;

если убежать невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом, над самой поверхностью земли (он там менее задымлен, рот и нос прикройте тканью);

тушить небольшие возгорания можно, забивая его ветками лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами;

во время тушения не отходите далеко от дорог и просек, следите за другими людьми, которые тушат пожар (можно с помощью переклички);

следить, чтобы деревья не травмировали вас;

после выхода из пожара, сообщите спасателям по номеру 101.

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