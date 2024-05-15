Следующие часы будут решающими, – у Фицо сделали заявление после покушения

Премьер Словакии Роберт Фицо был ранен во время стрельбы 15 мая. По словам представителей политика, он находится в тяжелом состоянии, а последующие часы будут решающими.

В Словакии неизвестный выстрелил в премьер-министра страны Роберта Фицо. Сообщается, что именно политик и являлся целью стрелка. Стрельба произошла в городе Гандлова после выездного заседания словацкого правительства.

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Состояние Фицо после покушения

Сейчас Фицо транспортируют вертолетом в Банскую Быстрицу. По словам представителей премьера, в Братиславу нужно было бы слишком долго добираться, а состояние Фицо требовало немедленного вмешательства.

Следующие несколько часов будут решать,

– добавили в Фицо.

Ранее словацкие журналисты сообщали, что Фицо получил огнестрельные ранения живота и руки, его состояние очень тяжелое, но жизни якобы ничего не угрожало.

По словам свидетелей, которые были на месте заседания правительства, премьер подошел к приветствовавшим его людям, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю. Репортер издания Denník N видел, как охранники подняли премьер-министра с земли, перенесли в машину и отвезли в больницу.

Зеленский отреагировал на покушение на Фицо

Владимир Зеленский осудил покушение на словацкого премьера Фицо.

Нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо ужасно. Мы решительно осуждаем этот акт насилия против главы правительства нашего соседнего государства-партнера,

– написал президент.

Глава государства также добавил, что следует приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой в любой стране, форме или сфере.