Следующие суда с украинским зерном готовы к отплытию – Кулеба

Дмитрий Кулеба заявил, что украинские суда готовы к отплытию. Зерно из них страны получат в том случае, если россия выполнит обязательство.

Соответствующую позицию министр иностранных дел написал 3 августа. Следует отметить, что судно с украинским зерном прошло инспекцию и готово направляться в пункт назначения.

Заметьте Наша цель – регулярность и непрерывность, – Зеленский о первом судне с зерном в Стамбуле

Кулеба объяснил, что наши корабли готовы к отправке

Очередные суда с украинским зерном загружены и готовы к отправке. Если россия будет выполнять свои обязательства в рамках зерновой инициативы при посредничестве ООН, они придут к иностранным покупателям и помогут снизить цены на продовольствие и предотвратить голод.

– заявил Кулеба.

Также министр объяснил, что Украина по-прежнему отдана борьбе с глобальным отсутствием продовольственной безопасности.

Что этому предшествовало

Утром 1 августа первое судно с украинским зерном RAZONI уже отправилось из украинского порта ориентировочно в 08:30 по Киеву. Зерно должны доставить в Ливан.

3 августа судно уже прошло зерновой коридор и прошло проверку в Стамбуле и должно двинуться дальше. Известно, что на его борту находится 26 тысяч тонн кукурузы.

Владимир Зеленский объяснил, что отправления уже ждут 16 судов. Отправка зерна необходима, чтобы приблизиться к стабилизации мирового рынка продовольствия.

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