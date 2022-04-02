Следующий шаг – это системы ПВО, – Краев о динамике помощи от Запада

Запад начал активно помогать Украине с оружием. В частности, нам уже предоставили оборонительное вооружение, которое помогло остановить врага. Поэтому, вероятно, дальше Украине надо ждать системы противовоздушной обороны.

Об этом заявил эксперт по международным вопросам Александр Краев в эфире 24 канала.

К теме Запад ждал партизанской войны, но понял, что нам надо поставлять оружие, – Арестович

По его словам, заявления последней недели со стороны Лондона и Вашингтона показывают, что нас все будут поддерживать до конца.

"Эти страны заявили, что предоставили нам оборонительное вооружение, и украинцы эффективно его использовали, защитили свою территорию и остановили врага. Но теперь Запад говорит, что мы должны освободить свою территорию и перейти в контрнаступление", – сказал Краев.

Для этого Британия уже обещает Украине:

противобатарейные системы (для наступления),

артиллерию с повышенной дальностью действия,

новые ракеты с лазерным наведением,

больше боевых дронов.

Также, по словам эксперта, появилась информация, что Белый дом работает над тем, чтобы дать Украине около 300 – 500 танков советского образца, которые они возьмут у союзников по НАТО. Также США расширили пакет помощи безопасности на 300 миллионов долларов.

На самом деле следующий шаг после этого – это уже системы ПВО и ПРО. Количественная и качественная динамика того вооружения, которое нам предоставляет Запад, указывает на то, что этот следующий шаг они сделают и передадут необходимое нам оружие,

– подчеркнул Краев.

Следующим шагом являются системы ПВО, – аналитик о помощи от Запада:



К слову, Запад предоставляет Украине оружие для борьбы против России. И хотя это не тяжелое вооружение, которое нам тоже нужно, но это оружие – одно из лучших в мире. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.