Про це заявив експерт з міжнародних питань Олександр Краєв в ефірі 24 каналу.
До теми Захід чекав партизанської війни, але зрозумів, що нам треба постачати зброю, – Арестович
За його словами, заяви останнього тижня зі сторони Лондона та Вашингтона показують, що нас всі будуть підтримувати до кінця.
"Ці країни заявили, що надали нам оборонного озброєння, і українці ефективно його використали, захистили свою територію та зупинили ворога. Але тепер Захід каже, що ми маємо звільнити свою територію та перейти в контрнаступ", – сказав Краєв.
Для цього Британія вже обіцяє Україні:
- протибатарейні системи (для наступу),
- артилерію з підвищеною дальністю дії,
- нові ракети з лазерним наведенням,
- більше бойових дронів.
Також, за словами експерта, з’явилася інформація, що Білий дім працює над тим, щоб Україні дати близько 300 – 500 танків радянського зразка, які вони візьмуть у союзників по НАТО. Також США розширила пакет безпекової допомоги на 300 мільйонів доларів.
Насправді наступник крок після цього – це вже системи ППО та ПРО. Кількісна та якісна динаміка того озброєння, яке нам надає Захід, вказує на те, що цей наступний крок вони зроблять та передадуть необхідну нам зброю,
– наголосив Краєв.
Наступним кроком є системи ППО, – аналітик про допомогу від Заходу:
До слова, Захід надає Україні зброю для боротьби проти Росії. І хоча це не важке озброєння, яке нам теж потрібно, але ця зброя – одна з найкращих у світі. Про це наголосив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.