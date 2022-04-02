Про це заявив експерт з міжнародних питань Олександр Краєв в ефірі 24 каналу.

До теми Захід чекав партизанської війни, але зрозумів, що нам треба постачати зброю, – Арестович

За його словами, заяви останнього тижня зі сторони Лондона та Вашингтона показують, що нас всі будуть підтримувати до кінця.

"Ці країни заявили, що надали нам оборонного озброєння, і українці ефективно його використали, захистили свою територію та зупинили ворога. Але тепер Захід каже, що ми маємо звільнити свою територію та перейти в контрнаступ", – сказав Краєв.

Для цього Британія вже обіцяє Україні:

протибатарейні системи (для наступу),

артилерію з підвищеною дальністю дії,

нові ракети з лазерним наведенням,

більше бойових дронів.

Також, за словами експерта, з’явилася інформація, що Білий дім працює над тим, щоб Україні дати близько 300 – 500 танків радянського зразка, які вони візьмуть у союзників по НАТО. Також США розширила пакет безпекової допомоги на 300 мільйонів доларів.

Насправді наступник крок після цього – це вже системи ППО та ПРО. Кількісна та якісна динаміка того озброєння, яке нам надає Захід, вказує на те, що цей наступний крок вони зроблять та передадуть необхідну нам зброю,

– наголосив Краєв.

Наступним кроком є системи ППО, – аналітик про допомогу від Заходу:



До слова, Захід надає Україні зброю для боротьби проти Росії. І хоча це не важке озброєння, яке нам теж потрібно, але ця зброя – одна з найкращих у світі. Про це наголосив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.