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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Следующий этап предвыборной гонки: когда украинцам ждать второй тур выборов

      782 Читати новину українською

      31 марта в Украине состоялся первый тур президентских выборов. Официальные и окончательные результаты первого тура выборов Центральная избирательная комиссия обязана объявить не позднее 10 апреля.

      Пока во второй тур выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

      Читайте также: Как прошли президентские выборы-2019: главное

      Для того, чтобы одному из кандидатов победить в первом туре, нужно было получить поддержку половины избирателей и плюс еще хотя бы один голос. Тогда бы не позже, чем через 30 дней после официального объявления результатов гонки – должна состояться инаугурация новоизбранного президента.

      Однако в Украине ни один из 39 кандидатов так и не набрал 50% голосов всех избирателей. ЦИК уже подтвердила назначение второго тура.

      Второй тур – это еще один этап избирательной гонки. До 19 апреля кандидаты смогут агитировать за себя.

      другий тур вибори
      19 апреля фавориты второго тура должны провести дебаты

      Уже 21 апреля состоится второй тур. Согласно закону о выборах президента, официальные результаты объявляет председатель ЦИК на заседании после обработки 100% протоколов до 1 мая.

      А не позднее 3 июня новоизбранный президент Украины должен вступить в должность и присягнуть народу на торжественном заседании парламента.

      Главные даты президентских выборов 2019 года:

      вибори порошенко зеленський

      Результаты экзит-пола

      Отметим, согласно окончательным результатам Национального экзит-полла лидирует Владимир Зеленский – у него 30,6% голосов украинцев. За ним следует Петр Порошенко – 17,8% голосов. Третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2% голосов.

      В топ-5 также вошли Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).

      екзит-пол вибори перший тур зеленський порошенко

      Окончательные результаты Национального экзит-пола


      Смотрите видео, как прошли президентские выборы 2019

       

       

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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко ЦИК Новости Украины
      Источник: 24 канал
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