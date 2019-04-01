Следующий этап предвыборной гонки: когда украинцам ждать второй тур выборов

31 марта в Украине состоялся первый тур президентских выборов. Официальные и окончательные результаты первого тура выборов Центральная избирательная комиссия обязана объявить не позднее 10 апреля.

Пока во второй тур выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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Для того, чтобы одному из кандидатов победить в первом туре, нужно было получить поддержку половины избирателей и плюс еще хотя бы один голос. Тогда бы не позже, чем через 30 дней после официального объявления результатов гонки – должна состояться инаугурация новоизбранного президента.

Однако в Украине ни один из 39 кандидатов так и не набрал 50% голосов всех избирателей. ЦИК уже подтвердила назначение второго тура.

Второй тур – это еще один этап избирательной гонки. До 19 апреля кандидаты смогут агитировать за себя.



19 апреля фавориты второго тура должны провести дебаты

Уже 21 апреля состоится второй тур. Согласно закону о выборах президента, официальные результаты объявляет председатель ЦИК на заседании после обработки 100% протоколов до 1 мая.

А не позднее 3 июня новоизбранный президент Украины должен вступить в должность и присягнуть народу на торжественном заседании парламента.

Главные даты президентских выборов 2019 года:

Результаты экзит-пола

Отметим, согласно окончательным результатам Национального экзит-полла лидирует Владимир Зеленский – у него 30,6% голосов украинцев. За ним следует Петр Порошенко – 17,8% голосов. Третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2% голосов.

В топ-5 также вошли Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).

Окончательные результаты Национального экзит-пола



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