Следующими "экстремистами" в России должны объявить сахар и прокладки
22 марта 2022 , 15:10Читати новину українською
Источник:фейсбук Кирилла Рогова
В Россия начался новый этап "охоты на ведьм", следующим "экстремистом" может стать любой.
Компания Meta, создающая софт и инфраструктуру для социальных сетей, признана в России экстремистской организацией.
Строили Иран, а построили Ирак Никто не спасет россиян от самих себя
Прокуроры обратились в суд, суд рассмотрел за и против, и решил – таки да, экстремистская.
Кто следующий
Не понимаю, почему не признаны экстремистами прокладки и сахар?
Исчезать с прилавков в такой момент, прямо в разгар "специальной операции", это предательство в самом чистом виде. Уверен, наш народ выплюнет прокладки и сахар как мошек.
Но куда смотрят суд и прокуратура? Нет ли там тайных наймитов Меты.
Кто не дебил, тот – не патриот. Третьего не дано.
Жестокие обстрелы по гражданским – это симптом, что в России проблемы: