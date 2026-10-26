"След СВР в Будапеште": российские спецслужбы готовили митинг в поддержку "Росатома"

Хакеры получили утечку данных российской внешней разведки о подготовке операции влияния в Венгрии. Российские агенты пытались организовать в Будапеште уличный митинг в поддержку проектов "Росатома".

Результаты исследования CYBINT, проведенного международным сообществом InformNapalm и аналитической группой Ukrainian Militant, позволили обнаружить электронную переписку сотрудников российской разведки за сентябрь 2026 года. В материалах фигурирует письмо полковника Тимура Сиртланова подполковнику Ирине Парман о переносе так называемой "активки" в венгерскую столицу.

Что известно о причастности российских спецслужб к организации митинга?

Аналитики изучили цифровые следы и нашли объявление в Facebook от пользователя Zoltan Biro, который набирал русскоязычных жителей Будапешта для участия в энергетическом проекте.



Объявление о поиске "инициативных людей" / Скриншот

Желающих присоединиться собирали в Telegram-группе "Дружба народов", где уже открыто призывали выйти на митинг у венгерского парламента.



Чат, в котором предоставлялись все детали по организации митинга / Скриншот

Организаторы предлагали участникам самостоятельно распечатать агитационные материалы и намекали на дополнительное денежное вознаграждение. Один из распространенных агитационных PDF-файлов с лозунгом об атомной энергии содержал в метаданных имя Ирины Лариной – девичью фамилию Ирины Парман.

Расследование InformNapalm: смотрите видео

Психологические операции и связь с разведкой России

Служебные документы из утечки подтверждают, что Ирина Парман является подполковником и преподавателем Учебного центра Академии СВР России, где она специализируется на профилировании и психологических методах оперативно-служебной деятельности.

Документы также указывают на ее связь с воинской частью 33949, которая давно фигурирует в открытых источниках как структура российской внешней разведки.

Другой фигурант переписки, Тимур Сиртланов, является российским полковником и членом президиума организации "Офицеры России". В обнародованных материалах обнаружена справка о его допуске к государственной тайне с печатью той же военной части 33949.

Запланированную на сентябрь акцию у венгерского парламента организаторы несколько раз переносили, ссылаясь на задержки с получением разрешения от местных властей. В итоге митинг отменили за полчаса до начала, однако цифровые доказательства полностью разоблачили координацию мероприятия со стороны представителей спецслужб России.

Напряженность между Будапештом и Москвой

Подготовка пророссийского мероприятия проходила на фоне существенного ухудшения двусторонних отношений после прихода к власти правительства Петера Мадяра.

В начале сентября 2026 года Венгрия объявила о высылке десяти российских дипломатов, а министр иностранных дел Анита Орбан назвала это шагом по защите суверенитета страны.

Ситуацию вокруг строительства новых энергоблоков АЭС "Пакш-2" дополнительно осложнило расследование венгерской полиции в отношении финансовых операций компании. Ранее Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии об одобрении государственной помощи этому проекту, что вызвало возмущенные заявления со стороны СВР России в адрес европейского руководства.

Напомним также, что о проекте "Пакш-2" писали и журналисты POLITICO, в частности, о задержках строительства и вероятной халатности на другой АЭС "Росатома" в Египте. Совокупность этих материалов вызывает вопросы относительно прозрачности, эффективности и безопасности проектов российской госкорпорации.