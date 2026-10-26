"Слід СВР у Будапешті": спецслужби Росії готували мітинг на підтримку Росатома

Результати CYBINT-дослідження міжнародної спільноти InformNapalm та аналітичної групи Ukrainian Militant виявили електронне листування співробітників російської розвідки за вересень 2026 року. У матеріалах фігурує лист полковника Тимура Сиртланова до підполковника Ірини Парман про перенесення так званої активки в угорській столиці.

Реклама Adv

популярні відео

Що відомо про слід російських спецслужб в організації мітингу?

Аналітики дослідили цифрові сліди та знайшли оголошення у Facebook від користувача Zoltan Biro, який набирав російськомовних мешканців Будапешта для участі в енергетичному проєкті.

Оголошення про пошук "ініціативних людей" / Скриншот

Охочих долучитися збирали у Telegram-групі "Дружба народов", де вже відкрито закликали вийти на мітинг біля угорського парламенту.

Чат, у якому надавали всі деталі щодо організації мітингу / Скриншот

Організатори пропонували учасникам самостійно роздрукувати агітаційні матеріали та натякали на додаткову грошову винагороду. Один із поширених агітаційних PDF-файлів із гаслом про атом містив у метаданих ім'я Ірини Ларіної – дівоче прізвище Ірини Парман.

Реклама

Розслідування InformNapalm: дивіться відео

Психологічні операції та зв'язок із розвідкою Росії

Службові документи з витоку підтверджують, що Ірина Парман є підполковником і викладачкою Навчального центру Академії СВР Росії, де вона спеціалізується на профайлінгу та психологічних методах оперативно-службової діяльності.

Документи також вказують на її зв'язок із військовою частиною 33949, яка давно фігурує у відкритих джерелах як структура російської зовнішньої розвідки.

Інший фігурант листування, Тимур Сиртланов, є російським полковником і членом президії організації "Офіцери Росії". У викритих матеріалах виявлено довідку про його допуск до державної таємниці із печаткою тієї ж військової частини 33949.

Заплановану на вересень акцію біля угорського парламенту організатори декілька разів переносили, посилаючись на затримки з дозволом від місцевої влади. Зрештою, мітинг скасували за пів години до початку, проте цифрові докази повністю викрили координацію заходу з боку представників спецслужб Росії.

Реклама

Напруження між Будапештом та Москвою

Підготовка проросійського заходу відбувалася на тлі суттєвого погіршення двосторонніх відносин після приходу до влади уряду Петера Мадяра.

На початку вересня 2026 року Угорщина оголосила про висилку десяти російських дипломатів, а міністерка закордонних справ Аніта Орбан назвала це кроком для захисту суверенітету країни.

Ситуацію навколо будівництва нових енергоблоків АЕС Пакш-2 додатково ускладнило розслідування угорської поліції щодо фінансових операцій компанії. Раніше Суд ЄС скасував рішення Єврокомісії про схвалення державної допомоги цьому проєкту, що викликало обурені заяви з боку СВР Росії на адресу європейського керівництва.

Нагадаємо також, що про проєкт Пакш-2 писали розслідувачі POLITICO, зокрема, про затримки будівництва та ймовірну недбалість на іншій АЕС Росатому в Єгипті. Сукупність цих матеріалів викликає запитання щодо прозорості, ефективності та безпеки проєктів російської держкорпорації.