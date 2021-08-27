Слетал в Монако: у Венедиктовой просят арестовать экс-министра Рудьковского
Источник:"Украинская правда"
Офис генпрокурора просит суд изменить меру пресечения для экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского. Его подозревают в организации похищения главы компании "Нефтегаздобыча" Олега Семинского.
Сейчас у подозреваемого в похищении ночной домашний арест. Впрочем, его заметили в Монако, а это влечет на нарушение меры пресечения.
Напомним Экс-министра Рудьковского, который должен быть под домашним арестом, заметили в Монако: фото
Для Рудьковского просят арест
Как сообщает СМИ, прокурор Офиса генпрокурора подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей.
Такое решение приняли из-за нарушения подозреваемым условий разрешения прокурора на выезд. Ему разрешали выезжать за границу исключительно в Вену. Николая Рудьковского отпускали туда на лечение.
Нарушения установили по результату анализа данных СМИ. Ранее Офис генпрокурора сообщал, что проверяет информацию о пребывании Рудьковского в Монако.
Что известно о Николае Рудьковском?Это народный депутат Украины 4, 5 и 7 созывов от "Социалистической партии" и "Партии регионов". В 2006 – 2007 годах министр транспорта и связи во втором правительстве Виктора Януковича.
В 2007 году в Украине Рудьковского обвиняли в злоупотреблении властью и растрате государственного имущества. В частности, говорилось о зарубежных поездках за государственный счет. После прихода к власти банды Януковича, все обвинения были сняты.
Дело Рудьковского о похищении руководителя "Нефтегаздобычи"
- Нынешнего депутата от "Слуги народа" и бывшего топ-менеджера "Нефтегаздобычи" Олега Семинского в 2012 году похитили.
- Спустя почти 10 лет СБУ заявила, что раскрыла это дело.
- В своем фейсбуке Семинский рассказал, что его 3 года и 4 месяца держали в плену. Нардеп убеждает, что к преступлению причастен Николай Рудьковский.
- Правоохранители говорят, что до совершения преступления исполнитель якобы привлек представителей "криминального мира".
- Уже 5 лицам объявили о подозрении по статьям о пытках, похищениях и вымогательстве.