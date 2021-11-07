Слетели с дороги: в "пьяном" ДТП на Сумщине погиб 18-летний пассажир
Источник:полиция Сумщины
Водитель в Сумской области не справился с управлением и слетел с дороги на обочину, где опрокинулся. В результате ДТП один пассажир погиб на месте происшествия, водитель и еще двое – получили травмы.
Авария произошла 6 ноября примерно в 21 час в селе Нижнее Песчаное. Не справился с управлением 29-летний водитель автомобиля ГАЗ-53.
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Водитель был нетрезв
Согласно информации полиции, в результате ДТП от полученных телесных повреждений погиб 18-летний пассажир, находившийся в кузове автомобиля.
Водитель и еще двое пассажиров 14 и 15 лет получили телесные повреждения. Предварительно правоохранители установили, что водитель находился за рулем под хмельком. Мужчина задержан.
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В то же время, по факту аварии в полиции открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.
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