Тотальное видеонаблюдение МВД: как это работает в Китае, России и какие камеры уже есть в Киеве

.

В сентябре в повестку дня Верховной Рады включили законопроект 11031 о единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности. Он имеет целью создать в Украине технологическое тотальное видеонаблюдение, которое уже действует в Китае и в других авторитарных государствах, в частности в России. Законопроект предусматривает видеонаблюдение за украинцами с распознаванием лиц и соответствующим доступом к персональным данным. Цель этой меры – "обеспечение публичной безопасности" руками МВД.

Документ еще не рассмотрели в парламенте и не подписал президент, но представители гражданского общества уже призывают его не поддерживать. Закон в случае принятия смогут использовать для манипуляций, давления и розыска уклонистов в частности.

По мнению аналитика Центра совместных действий Ирины Корженковой, законопроект грозит прежде всего свертыванием демократии, ведь он опасно распространяет влияние МВД на все общество. Если эту инициативу введут, Украина рискует превратиться в полицейское государство.

24 Канал исследовал, как подобные системы видеонаблюдения работают в тоталитарных государствах и как против них выступают на Западе.

Что известно о законопроекте 11031



Законопроект предлагает постоянно следить за гражданами Украины и их авто в местах общего пользования, на предприятиях, в учреждениях образования и здравоохранения. Камеры в автоматическом режиме будут записывать видео и звук, распознавать лица и смогут получать данные о людях из госреестров – налогоплательщиков, демографического, системы биометрической верификации, реестра транспорта. Владельцем и распорядителем системы будет МВД. Министерство получит оцифрованный образ лица человека, его имя, дату и место рождения, пол, информацию о месте жительства и гражданстве, номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта. Данные лица будут храниться 15 лет. Проект закона о единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности был подан в феврале 2024 года, в сентябре он внесен в повестку дня парламента. Инициаторы законопроекта – ряд нардепов, включая откровенно пророссийского депутата Максима Бужанского. В то же время Центр исследования законодательства Украины считает , что введение тотального видеонаблюдения в Украине лоббирует МВД.Законопроект предлагает постоянно следить за гражданами Украины и их авто в местах общего пользования, на предприятиях, в учреждениях образования и здравоохранения. Камеры в автоматическом режиме будут записывать видео и звук, распознавать лица и смогут получать данные о людях из госреестров – налогоплательщиков, демографического, системы биометрической верификации, реестра транспорта. Владельцем и распорядителем системы будет МВД. Министерство получит оцифрованный образ лица человека, его имя, дату и место рождения, пол, информацию о месте жительства и гражданстве, номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта. Данные лица будут храниться 15 лет.

Как работает китайская система социального рейтинга

Китай, вторая по численности населения страна мира, использует высокие технологии для слежки за собственными гражданами. Система запущена в 2010-х – 2020-х годах, отслеживает активность граждан Китая в перенаселенных городах страны с помощью камер и мониторинга финансовых операций.

К теме Тотальное видеонаблюдение и поиск уклонистов: что известно о законопроекте и какую власть будет иметь МВД

Систему национального рейтинга впервые анонсировали в 2014 году как "важную составляющую социалистической экономики и системы социального управления", ее цель – показать китайцам, что "сохранять доверие – прекрасно, а нарушать его – позорно". Об этом говорилось в правительственном документе 2015 года.

Справочно! Социальные рейтинги определяются комитетом экономического планирования Китая, Национальной комиссией развития и реформ (NDRC), Народным банком Китая и судебной системой Китая.



Систему можно использовать как для обычных граждан, так и для компаний и государственных организаций. В частности, у частных компаний в Китае есть собственные рейтинговые системы для оценки сотрудников.

Пока что система не охватила всю страну, а, согласно MIT Technology Review, Китай не имеет единого универсального алгоритма.

Иногда "сборщики информации" даже просто ходят по селам и записывают "добрые дела" китайских крестьян. Но в перспективе социальный рейтинг должен стать единым и обязательным по всей стране, а каждый гражданин получит собственный код для определения его рейтинга в режиме реального времени.



Камеры видеонаблюдения в Китае / Фото AP

Социальный рейтинг наказывает китайских граждан за нарушение правил дорожного движения, курение в местах, где это запрещено, за покупку слишком большого количества видеоигр и размещение фейковых новостей в интернете, в частности о террористических атаках. Компании могут быть наказаны за финансовое мошенничество, уклонение от уплаты долгов, использование поддельных страховых полисов, дезинформацию и незаконный сбор средств.



Граждан наказывают запретами на путешествия, поселения в гостиницах и замедлением интернета. За отказ от военной службы могут запретить поступать в университеты.

В восточнокитайском городе Цзинань в 2017 году начали применять систему социального рейтинга для владельцев собак, согласно которой владельцы домашних животных получают наказание, если собака выгуливается без поводка. За нарушение собак конфискуют.

Социальный рейтинг можно и повысить, сдавая кровь, улучшая состояние здоровья или пользуясь социальным страхованием.

Интересно! Китайский социальный рейтинг уже высмеивают в научной фантастике. В антологии "Черное зеркало" на Netflix в 2016 году вышла серия под названием "Под откос", где описана система социального рейтинга, распространенная на американское общество.

Китайские камеры распространяются по миру: как с этим борются

Несмотря на все политические факторы – противостояние со США, контакты с Россией и нарушения прав человека – Китай остается одним из ведущих производителей техники. В западные страны попадают и камеры китайского производства, которые помогают правительству КНР следить за людьми у себя в стране.

Читайте также МВД предлагает ввести систему тотального видеонаблюдения: кого и как будут мониторить

Из-за этого возникают коллизии. В апреле 2024 года издание Politico сообщило, что правительство Великобритании позволит местным властям использовать камеры наблюдения, изготовленные китайскими государственными компаниями, даже если они запрещены из-за вопросов национальной безопасности. Речь идет о компании Hikvision, чье оборудование запретили использовать на "чувствительных площадках" государственных ведомств с ноября 2022 года.



Камеры наблюдения в Лондоне / Фото Stephen Johnson, Flickr

Многие государственные ведомства Великобритании использовали камеры производства китайских компаний Hikvision и Dahua, однако вице-премьер-министр Оливер Дауден заявил в 2022 году, что Лондон столкнулся с угрозой из-за роста возможностей и подключения систем наблюдения. По словам Даудена, существуют опасения, что такие камеры могут быть использованы Китаем для сбора разведданных, однако Hikvision это опровергает.

Местные советы по всей Британии уже используют тысячи камер наблюдения производства Hikvision. Только в Шотландии установлено более 6000 камер, изготовленных в Китае.

В Амстердаме, столице Нидерландов, сообщили о намерении постепенно отказаться от использования камер китайского производства из-за беспокойства относительно прав человека и шпионажа. Сейчас в Амстердаме установлено 1280 китайских камер.

Подобная проблема существует и в Сербии, лояльной к китайскому партнеру – России. Там даже в небольших городках камеры китайского производства установлены из расчета одна камера на сто жителей.

Распространение китайских камер зацепило и Африку. В феврале 2024 года власти второго по величине города Зимбабве, Булавайо, установили камеры видеонаблюдения китайского производства для мониторинга движения как пешеходов, так и транспортных средств. Активисты обеспокоены тем, что данные, которые получат правоохранительные органы, будут использованы авторитарными властями страны для наблюдения за гражданами и подавления попыток уличных протестов.

Как Киев устанавливает китайские камеры

В декабре 2020 года, в разгар пандемии коронавируса, Киев активизировал приобретение "современных камер видеонаблюдения", как тогда сообщало муниципальное издание "Вечерний Киев". Говорилось об "усилении контроля за порядком в столице". В 2020 году камеры должны были закупить за более чем 7,5 миллиона гривен.

Столица планировала закупить камеры с распознаванием лиц, данные с которых будут поступать полиции, муниципальной страже, ГСЧС и тому подобное.

Мэр Киева Виталий Кличко отмечал, что с 2018 года, когда камеры объединили в единую систему, уровень преступности в публичных местах снизился на 56%.

Киевские камеры записывают видео, распознают номера авто и отслеживают пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения. Но есть один нюанс – Киев закупает именно китайские камеры компаний Hikvision и Dahua, использование которых ограничено в Великобритании, а в США запрещен импорт. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы" компании "Радио Свобода".

В Украине эти производители внесены в список "международных спонсоров войны", однако их камеры не запрещены к продаже и продолжают работать. Как выяснили "Схемы", после подключения к сети камеры связываются со своими серверами. Это серверы Amazon в Ирландии, которые арендует Hikvision для передачи и хранения видео. Компания полностью контролирует эти серверы как производитель камер и софта.

Именно такие камеры государственной системы "Безопасный город" в количестве 24 000 передают данные системе МВД. Также эти камеры уязвимы к хакерскому взлому, чем и пользуются россияне, отслеживая последствия своих атак по Украине.

Тем временем, хотя законопроект еще не принят, полиция продолжает закупку софта для распознавания лиц.

В июне нацполиция заключила договор с ООО "Инфраструктура безопасности" на приобретение системы распознавания лиц за 20,4 млн гривен. В конце 2023 года именно это предприятие стало исполнителем заказа ГУНП в Полтавской области на модернизацию системы видеонаблюдения за 26,85 млн гривен. В технических требованиях речь шла именно о камерах Hikvision "или эквивалентах", поскольку они "по основным качественным и техническим характеристикам оптимально соответствуют требованиям, потребностям заказчика".

По данным Youcontrol, ООО "Инфраструктура безопасности" было зарегистрировано 23 февраля 2022 года с уставным капиталом 50 000 грн. Уполномоченное лицо – Александр Автушков.



В Linkedin он значится как "проджект-менеджер по камерам видеонаблюдения", до этого был руководителем проекта в IT-интеграторе VERNA.

Поиск уклонистов и сливы данных: как следят в Москве

Система видеонаблюдения, действующая в российской столице, выглядит как образец того, что инициаторы законопроекта о системе видеомониторинга хотели бы увидеть в Украине. В 2010-х годах в Москве уже действовала разветвленная система камер в общественных местах, в частности на станциях метро и даже на входах в жилые дома.

С 2020 года россияне еще больше потеряли приватность – в десяти городах России запустили программу по установке камер с распознаванием лиц (которые уже ранее ставили в Москве) в общественных местах и в подъездах многоэтажек. В 10 пилотных городах России это сделали под предлогом защиты общественной безопасности. Власти Москвы же решили поставить камеры с распознаванием лиц в трамваях и 25% всех поездов метро.

По данным организации "Роскомсвобода", занимающейся цифровыми правами, из системы видеонаблюдения неоднократно происходили утечки данных, после чего персональные данные жителей Москвы выставляли на продажу в интернете.

После объявления Путиным "частичной мобилизации" в России и во время очередных призывов на срочную службу в Москве задействовали систему видеонаблюдения для поиска призывников. Как сообщало пропагандистское медиа ТАСС со ссылкой на военкома Москвы Максима Локтева, через системы камер российские власти искали призывников, которые живут не по прописке.

К теме КНДР 2․0 и ограниченный "чебурнет": заблокируют ли в России телеграмм и для чего это Кремлю

Готовы ли украинцы к тому, что "Большой Брат" будет следить за каждым их шагом, как внутри государства-агрессора? С учетом того, что это не временные ограничения прав человека во время войны, а масштабная программа, которая останется и после войны. Пока что судьба законопроекта – под вопросом, и решение парламентариев покажет, не сворачивает ли Украина с демократического пути.