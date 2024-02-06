ГБР поручили начать расследование относительно слежки за BihusInfо

Офис Генерального прокурора поручил расследовать дело о слежке за журналистами Bihus.Info. Этим будет заниматься Государственное бюро расследований.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что открыто производство относительно незаконного установления и использования специальных технических средств негласного получения информации в помещении загородного комплекса на территории Киевской области.

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ГБР проведет досудебное расследование по делу о слежке за Bihus.infо

Там объяснили, что поскольку к совершению уголовного преступления, вероятно, причастны работники правоохранительного органа, то досудебное расследование подлежит подследственности ГБР.

Свобода слова является неотъемлемой составляющей демократического общества и фундаментальным принципом правового государства. Нарушения прав журналистов недопустимы и подлежат тщательному рассмотрению и надлежащей реакции. Органы прокуратуры имеют обязательства гарантировать защиту журналистов от любых форм давления и преследований, а журналисты получать информацию об этой работе. Именно с этой целью в Офисе Генерального прокурора действует "платформа защиты прав журналистов",

– отметил Генеральный прокурор Андрей Костин.

Специальное подразделение в ОГП на постоянной основе работает над изучением всех нарушений против журналистов и обеспечивает надлежащее принятие мер с целью защиты их прав и интересов. Согласно подписанному меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве Офиса генпрокурора и медийных и правозащитных организаций проходят рабочие встречи с представителями медиа, на которых тщательно рассматриваются все такие случаи и принимаются необходимые меры для обеспечения справедливого расследования и наказания виновных лиц.

В сообщении Офиса Генерального прокурора говорится, что последняя встреча прокуроров и журналистов состоялась в январе 2024, а следующую проведут в ближайшее время.

Главу СБУ Малюка вызвали в Раду

Журналисты Bihus.Info 5 февраля обнародовали расследование, в котором отметили, что слежку за ними во время корпоратива организовало одно из подразделений СБУ.

Так, председатель комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин и нардеп Ярослав Железняк 6 февраля внесли в Верховную Раду предложение о вызове председателя СБУ Василия Малюка для доклада из-за слежки за журналистами Bihus.Info.

Известно, что "за" проголосовали 159 народных депутатов, то есть решение принято. Теперь в Раде ожидают выступления Малюка.