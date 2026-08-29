О слежке за своим коллегой сообщил руководитель отдела расследований издания "Украинская правда" Михаил Ткач. По его словам, внешнее наблюдение за сотрудником СМИ во Львове продолжается уже как минимум два дня.

Что известно о слежке за журналистом "Украинской правды"?

Чтобы подтвердить свои слова, журналист обнародовал фотографии двух автомобилей и мужчин, которые находились в этих транспортных средствах и следовали за расследователем.

Господа демократы с детства, чья "наружка" потерялась во Львове возле сотрудника отдела расследований "Украинской правды" и бродит уже два дня? Дайте, пожалуйста, информацию об этих ребятах – поможем вернуть их руководству,

– написал Михаил Ткач.

За журналистом "Украинской правды" во Львове следили / Фото из фейсбука Ткача

На обнародованных кадрах четко видны транспортные средства и лица, которые фиксировали действия сотрудника редакции.

Напомним, что "Украинская правда" часто проводит резонансные расследования, прежде всего в отношении представителей власти. Среди последних – о возможной связи Офиса президента с новым большим коррупционным скандалом.

Речь идет о деле "Форест Гамп", в рамках которого НАБУ и САП расследуют вероятную коррупционную схему с участием бизнесменов и чиновников. Следствие проверяет, в частности, происхождение 150 миллионов гривен залога за экс-министра Германа Галущенко и возможное незаконное завладение имуществом на сотни миллионов гривен. В деле фигурирует бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра.