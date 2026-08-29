Про стеження за своїм колегою повідомив керівник відділу розслідувань видання Українська правда Михайло Ткач. За його словами, зовнішнє спостереження за співробітником медіа у Львові триває вже щонайменше два дні.

Що відомо про стеження за журналістом УП?

Аби підтвердити свої слова, журналіст оприлюднив фотокартки двох автомобілів та чоловіків, які перебували в цих транспортних засобах і слідували за розслідувачем.

Панове демократи з дитинства, чия "наружка" загубилась у Львові біля співробітника відділу розслідувань "Української правди" і блукає два дні? Дайте будь ласка інформацію про хлопців – допоможемо повернути керівництву,

– написав Михайло Ткач.

За журналістом УП у Львові стежили / Фото з фейсбука Ткача

На оприлюднених кадрах чітко видно транспортні засоби та осіб, які здійснювали фіксацію дій працівника редакції.

Нагадаємо, що "Українська правда" часто робить резонансні розслідування, передусім, щодо представників влади. Серед останніх – про можливий зв'язок Офісу президента з новим великим корупційним скандалом.

Йдеться про справу "Форест Гамп", у межах якої НАБУ і САП розслідують ймовірну корупційну схему за участю бізнесменів і чиновників. Слідство перевіряє, зокрема, походження 150 мільйонів гривень застави за ексміністра Германа Галущенка та можливе незаконне заволодіння майном на сотні мільйонів гривень. У справі фігурує колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра.