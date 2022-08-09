Минобороны Грузии могло передать россии данные о грузинских добровольцах: расследование

Многие иностранные добровольцы решили стать в ряды ВСУ для борьбы с российскими оккупантами. Оказывается, некоторые решили слить их данные врагу.

Бороться с ВСУ с российскими оккупантами прибыли военные со всего мира. Существует вероятность, что кто-то в Министерстве обороны Грузии мог передать врагу информацию о грузинских героях, избивающих россиян в Украине.

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Данные грузинских добровольцев в руках кафиров

Как показывает расследование грузинских оппозиционных журналистов, в руках россиян могли оказаться данные о добровольцах из Грузии, воюющих против оккупантов. Скорее всего, их передал кто-нибудь из Министерства обороны.

В частности, боевики так называемой ЛНР публиковали фото грузинских добровольцев с якобы тренировочной базы ВСУ под Лисичанском. В частности, враг опубликовал все данные офицера Михеила Камхадзе и всех членов его семьи.

Воин служит в ВСУ с 2017 года и никогда не был близ Лисичанска. Он убежден: слив данных российским оккупантам произошел из кого-то из архивного департамента министерства обороны Грузии. Также известно о публикации личной информации грузинских добровольцев в пророссийских телеграмм-каналах.

Пока неизвестно, сколько грузин воюют с российскими оккупантами. Минобороны Грузии или кто-либо из властной верхушки не комментировали эту утечку данных.

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