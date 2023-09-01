Украина получит антидроновые системы Slinger: как они помогут защитникам

По состоянию на 1 сентября стало известно, что Украина получит Slinger – антидроновые комплексы. +1 причина для российских оккупантов паниковать.

Соответствующее заявление сделал Мэтт Джонс – исполнительный вице-президент EOS. Уже объявили об успешных испытаниях Slinger.

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Эта технология действительно идет в Украину. Система Slinger была приобретена США для пожертвования Украине. Разработка лазерной технологии все еще завершается, поэтому пока это не рассматривается,

– говорится в сообщении.

Slinger могут сбивать вертолеты и "Шахеды". Так что российским оккупантам станет еще тревожнее. От их железа и духа не останется.

Slinger оснащен тепловизорами и ночными прицелами. Тем временем пушка, которая составляет 30 миллиметров, прекрасно подходит для поражения транспортных средств и других воздушных целей типа вертолетов.

В Electro Optic Systems заявили, что для них очень ценно поддержать украинскую армию.

Украина успешно применила дальнобойное оружие

Владимир Зеленский заявил, что Украина успешно применила свою дальнобойную ракету. Об этом украинский лидер сообщил по результатам селекторного совещания 31 августа. Цель удалось поразить на расстоянии 700 киллометров. Это страшный сон для российских захватчиков.