"Слив" данных о контрнаступлении ВСУ: военный эксперт назвал причины, почему это выгодно России
Накануне в сеть попали секретные данные, касающиеся украинского контрнаступления. Некоторые из обнародованных материалов имели очевидные признаки фальсификации.
Задача состоит в том, чтобы документы были максимально подлинными. Должно казаться, что они правдивы, и потом можно будет туда что-то дорисовать. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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"А как можно дальше доверять, что все на 100% соответствует содержанию, если там уже есть фальсификации? Я не могу доверять, думаю, многие так же", – подчеркнул аналитик.
США проведут тщательное расследование
Можно предположить, что "слив" действительно произошел. В истории спецслужб, даже самых передовых, бывает разное.
То, что США это расследуют, очень хорошо. Следует исключить даже минимальные намеки на то, что утечки могут быть. Они реагируют и реагируют совершенно правильно,
– утверждает Мусиенко.
Даже если утечка была, и она каким-то образом попала в российскую агентуру, военный эксперт уверяет: там нет никакой информации, которая способна перевернуть ситуацию.
Чтобы она засвидетельствовала: "Смотрите, все на самом деле не так. Есть мировое правительство, Билдербергский клуб, "Комитет 300", они все решают". Ничего там такого нет,
– акцентирует Мусиенко.
Более того, речь идет о том, чтобы сорвать планы по украинскому контрнаступлению. Обнародованные данные актуальны по состоянию на 1 марта, а сегодня – 9 апреля. В условиях боевых действий ситуация динамично меняется – поступает оружие и техника, бойцы готовятся, войска передвигаются. Так что "слитые" данные теряют свой вес.
Зачем это россиянам
Как отмечает военный эксперт, российской стороне выгоден "слив" по двум причинам:
- Напомнить о себе Владимиру Путину
Давно не было слышно о российской разведке. Сейчас россияне надрываются, чтобы занести Путину какую-то папку и сказать: "Смотрите, мы работаем, мы сорвали украинское контрнаступление." "Чтобы "втюхать" эту информацию. Все эти "мотивы", "теория заговора", "многоходовка"… Часто все гораздо проще", – отмечает Мусиенко.
- Отсрочить контрнаступление
Безусловно, таким образом, россияне хотели бы убить клин между Украиной и Западом накануне контрнаступления. "Мол, у вас не все в порядке, есть истоки информации, значит, нужно откладывать. Это очевидно", – подытожил военный эксперт.
США проникли в российские спецслужбы
- Недавняя "утечка" секретных данных по контрнаступлению ВСУ стала очень красноречивой. Множество обнародованных документов Пентагона демонстрируют, насколько глубоко США проникли в российские службы безопасности и разведки.
- Обнародованные документы отражают избитую российскую армию, которая борется в войне против Украины, и уже глубоко скомпрометированный военный аппарат.
- Они содержат ежедневные предупреждения в реальном времени по поводу ударов Москвы и даже ее конкретных целей. Детальнее – в материале.