Информационный шторм, предшествующий большим событиям – военный обозреватель о "сливе" данных
По "слитым" в сеть данных США, в частности, и об украинском контрнаступлении, западная пресса строит предположение, что война в Украине не завершится в 2023 году, а зайдет в тупик, в частности, на Донбассе. Такие сообщения следует принимать во внимание, но не придавать им огромного значения.
Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Ранее сообщалось, что бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес заявил, что "слив" секретных данных Пентагона не повредит контрнаступлению ВСУ.
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Информационный шторм
Попович отметил, что главная цель ВСУ сейчас – контрнаступление. От того, как он завершится, и будут строиться дальнейшие события и мероприятия. В настоящее время предпосылок дипломатического завершения войны нет. Контрнаступление зависит от темпов передачи оружия с Запада, и мы видим, что этот процесс продолжается.
Я считаю, что это информационный шум и информационный шторм, предшествующий большим событиям. Если вы посмотрите на структуру этих сообщений, то увидите, что с одной стороны мы не готовы к контрнаступлению, а с другой – заявления, например, Остина о том, что Украина очень хорошо подготовилась, и контрнаступление должно быть очень успешным,
– заметил военный обозреватель.
Россия также серьезно обеспокоена этими сообщениями. Поэтому, можно предположить, что это некая информационная атака на нашего врага.
Попович о "сливе" данных по контрнаступлению ВСУ: смотрите видео
Слишком беспокоиться об этом не следует
Официальная позиция ГУР и Офиса Президента – это информационная деятельность России. Нам вообще нужно принимать во внимание эти данные, но не слишком ими беспокоиться. На Западе уже говорят, что мы отложили начало наступления, но о нем знают лишь несколько человек – Генштаб и командование ВСУ.
"Я думаю, что даже они точно не знают эту дату, именно потому, что помощь продолжает взиматься и по большому счету сейчас погода не способствует началу наступательных действий. Надо еще подождать", - подчеркнул Попович.
"Слив" данных США: коротко
- В апреле в сети появились секретные данные США, в которых есть информация о контрнаступлении Украины. В Пентагоне заявили, что в результате "слива" была обнародована чрезвычайно тайная и секретная информация.
- Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что виновного в "утечке" данных обязательно найдут. Следователи работают над тем, чтобы найти личность или группу лиц, которые имели возможность и мотивацию это сделать.
- В "Washington Post" предполагают, что к "утечке" данных причастен "любитель оружия" – один из работников Пентагона. Якобы он поделился этой информацией с далекими знакомыми, которым было грустно из-за изоляции от коронавируса.