Информационный шторм, предшествующий большим событиям – военный обозреватель о "сливе" данных

По "слитым" в сеть данных США, в частности, и об украинском контрнаступлении, западная пресса строит предположение, что война в Украине не завершится в 2023 году, а зайдет в тупик, в частности, на Донбассе. Такие сообщения следует принимать во внимание, но не придавать им огромного значения.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Ранее сообщалось, что бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес заявил, что "слив" секретных данных Пентагона не повредит контрнаступлению ВСУ.

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Информационный шторм

Попович отметил, что главная цель ВСУ сейчас – контрнаступление. От того, как он завершится, и будут строиться дальнейшие события и мероприятия. В настоящее время предпосылок дипломатического завершения войны нет. Контрнаступление зависит от темпов передачи оружия с Запада, и мы видим, что этот процесс продолжается.

Я считаю, что это информационный шум и информационный шторм, предшествующий большим событиям. Если вы посмотрите на структуру этих сообщений, то увидите, что с одной стороны мы не готовы к контрнаступлению, а с другой – заявления, например, Остина о том, что Украина очень хорошо подготовилась, и контрнаступление должно быть очень успешным,

– заметил военный обозреватель.

Россия также серьезно обеспокоена этими сообщениями. Поэтому, можно предположить, что это некая информационная атака на нашего врага.

Попович о "сливе" данных по контрнаступлению ВСУ: смотрите видео

Слишком беспокоиться об этом не следует

Официальная позиция ГУР и Офиса Президента – это информационная деятельность России. Нам вообще нужно принимать во внимание эти данные, но не слишком ими беспокоиться. На Западе уже говорят, что мы отложили начало наступления, но о нем знают лишь несколько человек – Генштаб и командование ВСУ.

"Я думаю, что даже они точно не знают эту дату, именно потому, что помощь продолжает взиматься и по большому счету сейчас погода не способствует началу наступательных действий. Надо еще подождать", - подчеркнул Попович.

"Слив" данных США: коротко