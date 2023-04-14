Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Согласно "слитым" документам это якобы должны были организовать секретарь Совбеза Николай Патрушев и начальник генерального штаба России Валерий Герасимов.
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Почему они этого не сделали
Как отметил Гудков, ранее был слух, что министр обороны России Сергей Шойгу и Герасимов не поддерживали идею начинать войну в Украине. Они понимали, что после неизбежного поражения их точно начнут винить во всем.
Конечно, главным "мозгом" войны был Путин. Кроме того, тут могли быть причастны братья Ковальчуки. Думаю, что Патрушев и Герасимов имели более или менее реалистичную картину,
– заметил Гудков.
По его мнению, и Патрушев, и Герасимов имеют возможность связаться с нынешним директором ЦРУ Уильямом Бернсом, ранее работавшим послом США в России, и договориться о соответствующих гарантиях в случае отстранения Путина и прекращения войны.
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Несмотря на это, даже если информация по этому "сливу" окажется правдивой, ничего не случилось. Гудков считает, что от отстранения Путина могут быть большие риски для того же Патрушева и Герасимова. Ведь в случае неудачи у них были бы огромные проблемы.
Есть большой риск в сдаче Путина. Могут успеть, а могут и нет. Не знаю внутренних обстоятельств. Я предположил, что у них есть такая возможность (звонка к Бернсу – 24 Канал)… А может, они находятся среди тех, кто помешано убежден, что Россия может победить?
– сказал Гудков.
Патрушев и Герасимов могли готовить переворот
- В издании DW обнародовали очередные сведения из "слитых" секретных документов. Согласно им, Патрушев и Герасимов могли участвовать в саботаже военных действий.
- Они якобы пытались поскорее закончить войну в Украине. И для этого выбрали дату 5 марта 2022 года, когда у Путина якобы должен был быть курс химиотерапии. Но в последний момент Герасимов отказался от своих планов.
- Важно! Пока эту информацию не подтвердил никто из официальных источников. Поэтому нужно к ней относиться критично.