Эффект не был достигнут, – Буданов о потенциальных последствиях слива документов Пентагона

Накануне общественность всколыхнула утечка секретных документов Пентагона. Глава ГУР МО Кирилл Буданов попытался успокоить, заявив, что это не позволило врагу достичь желаемого эффекта.

Во время общения с журналистами Кирилл Буданов подчеркнул, что слив документов – стандартная специальная информационная операция. Собственно, это он и назвал величайшей проблемой.

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Среди правдивых будут и перекрученные данные

Для того чтобы создать, провести специальную информационную операцию, вам нужны как правдивые факты, так и видоизмененные или вообще вымышленные. Но они должны быть комбинированы, иначе это просто не работает,

– подчеркнул Буданов.

По его словам, стандартная формула операций такого рода: 70 – 80% правды и 20 – 30% видоизмененных или вообще вымышленных фактов. Последние, подчеркивает глава ГУР МО, – ключевые.

Он отметил, что очень сложно разобраться с содержанием документов за короткий промежуток времени. В этом случае необходимо провести достаточно подробный анализ. В то же время, уже можно наблюдать определенные разногласия. Правда, о процентном соотношении правды к выдумкам или перекрученным фактам можно будет говорить позже.

Буданов также ответил на вопрос, касающийся ожидаемого эффекта. По словам главы ГУР МО, они должны были вызвать "недоверие, компрометацию взаимоотношений между Украиной и прежде всего США, а также другими странами".

Глава украинской разведки добавил, что утечка секретных документов не стала для него неожиданностью. Он отметил, что "мы в режиме постоянных информационных нападений и специальных информационных операций". И живем мы в этом режиме в течение длительного промежутка времени.

Интересно, что Буданов заявил, что эта утечка не столь масштабна, как себе представляют люди. По словам главы ГУР МО, часто "вылезали" значительно больше по размерам и количеству материалов документы. И они также были изменены на этапе слива.

Я могу сказать, каким, по нашему мнению, должен быть эффект. Но, забегая вперед, скажу, что эффект не достигнут,

– подчеркнул Буданов.

Он добавил, что среди последствий должно быть недоверие. Оно активизировало бы "определенные декларативные заявления" как со стороны Украины, так и из других государств. И это в паре с определенными разногласиями имело бы разрушительный эффект. Впрочем, всего этого не вышло.