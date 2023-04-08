Об этом 24 Каналу сказал политолог Андрей Вигиринский. Он не исключает, что это может быть операцией по обнародованию информации, которая должна сработать как ложные цели для нашего врага.

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"Слив" о контрнаступлении ВСУ может быть контролируемым

Вигиринский отметил, что хочет верить в то, что эти "сливы" контролируемы нашими союзниками, чтобы запутать и дезорганизовать российских оккупантов.

Чтобы враг готовился к отдельным операциям, связанным с наступлением украинских Вооруженных Сил, исходя из документов, которые обнародуются и приобретают резонанс,

– объяснил политолог.

Для этого есть определенное объяснение. Ведь The New York Times, по его мнению, вряд ли представляет собой издание, которое может обнародовать документы, чтобы навредить политике США. Потому что задачи и цели Вашингтона – победа Украины в войне.

Также, по его словам, вряд ли в СМИ хотели навредить Украине, которой США помогают. И, собственно, подвергнуть себя потенциальному уголовному преследованию за разглашение информации, составляющей государственную тайну.

То есть, резюмировал Вигиринский, это может быть операцией для обнародования сведений, которые должны сработать как ложные цели для нашего врага.

Вигиринский предположил, что информация о контрнаступлении ВСУ – контролируемый "слив": смотрите видео

Консультации ВСУ со США – нормальная практика

Политолог отметил, что другой "слив", касающийся вопросов Тайваня, Востока, несколько шире, потому что проходил не через официальные СМИ, а через мессенджер. В то же время, отмечается, что к этому точно не причастна Украина.

Но география и документы свидетельствуют о том, что круг субъектов по которым осуществляются доклады, которые рассматриваются как стратегические соперники – значительно шире и охватывает интересы Китая,

– заявил Вигиринский.

По его словам, у нас нет достоверной информации, однако, и вряд ли будет. Если это правдивые документы и они повредят нашим наступательным операциям, тогда можно будет говорить, что система безопасности в США нуждается в качественном улучшении.

Российская пропаганда, заметил он, еще может сыграть на тезисе, будто операции планируют не украинцы, а американцы. Но этот тезис бессмыслен, потому что консультации – нормальный процесс со странами, имеющими специалистов и опыт ведения войн. То есть, обмен информацией и опытом – это вполне нормальная практика.

Обратите внимание! Украинская разведка сообщила, что слитые в сеть "засекреченные военные документы" о планах ВСУ являются подделкой. У Зеленского объяснили, что это типичная провокация российских спецслужб. В частности, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что цель "утечек" очевидна – отвлечь внимание, посеять сомнения и взаимные подозрения, внести расколы.

Что известно о "сливе" по контрнаступлению ВСУ