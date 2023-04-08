Про це 24 Каналу сказав політолог Андрій Вігірінський. Він не виключає, що це може бути операцією щодо оприлюднення інформації, яка має спрацювати як хибні цілі для нашого ворога.

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"Злив" про контрнаступ ЗСУ може бути контрольованим

Вігірінський зазначив, що хоче вірити в те, що ці "зливи" контрольовані нашими союзниками, щоб заплутати та дезорганізувати російських окупантів.

Щоб ворог готувався до окремих операцій, пов'язаних з наступом українських Збройних Сил, виходячи з документів, які оприлюднюються та набувають резонансу,

– пояснив політолог.

Для цього є певне пояснення. Адже The New York Times, на його думку, навряд чи є виданням, яке може оприлюднювати документи, щоб нашкодити політиці США. Тому що завдання і цілі Вашингтона – перемога України у війні.

Також, за його словами, навряд чи у ЗМІ хотіли нашкодити Україні, якій США допомагають. І, власне, наразити себе на потенційне кримінальне переслідування за розголошення інформації, яка становить державну таємницю.

Тобто, резюмував Вігірінський, це може бути операцією для оприлюднення відомостей, які мають спрацювати як хибні цілі для нашого ворога.

Вігірінський припустив, що інформація про контрнаступ ЗСУ – контрольований "злив": дивіться відео

Консультації ЗСУ із США – нормальна практика

Політолог зауважив, що інший "злив", який стосується питань Тайваню, Сходу, дещо ширший, бо відбувався не через офіційні ЗМІ, а через месенджер. Водночас наголошується, що до цього точно не причетна Україна.

Але географія і документи свідчать про те, що коло суб'єктів щодо яких здійснюються доповіді, які розглядаються як стратегічні суперники – значно ширше й охоплює інтереси Китаю,

– заявив Вігірінський.

За його словами, ми не маємо достовірної інформації проте, та й навряд чи матимемо. Якщо це правдиві документи і вони зашкодять нашим наступальним операціям, то тоді можна буде говорити, що система безпеки у США потребує якісного покращення.

Російська пропаганда, зауважив він, ще може зіграти на тезі, що нібито операції планують не українці, а американці. Але ця теза насправді безглузда, тому що консультації – нормальний процес із країнами, які мають фахівців і досвід ведення воєн. Тобто обмін інформацією та досвідом – це цілком нормальна практика.

Зверніть увагу! Українська розвідка повідомила, що злиті в мережу "засекречені військові документи" про плани ЗСУ є підробкою. У Зеленського пояснили, що це типова провокація російських спецслужб. Зокрема, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що мета "витоків" очевидна – відвернути увагу, посіяти сумніви та взаємні підозри, внести розколи.

Що відомо про "злив" щодо контрнаступу ЗСУ