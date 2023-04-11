Об этом 24 Каналу заявил политолог Олег Саакян. По его словам, это наносит репутационные удары, скрывает определенные потенциалы и возможности. Отметим, что "секретные документы" в сети появились 7 апреля.
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"Мы не знаем, где там поддельные, где не поддельные. Но какая-то часть этих документов носит правдивый характер. Соответственно, они так или иначе разоблачают определенные элементы", – заявил политолог.
Он заметил, что неважно, сколько документов попало в публичное пространство.
"Соответственно, это дискредитирует все эти данные, ведь понятно, что выбрасывавший эти документы, он уже эти данные знал", – сказал Олег Саакян.
Впрочем, время уже прошло и, по его мнению, Украина уже значительно изменила ситуацию с подготовкой контрнаступления.
И вообще с военной ситуацией. Она очень динамично меняется. Поэтому, слава Богу, по современным планам и современным сценариям. Я думаю, что здесь уже изменилось достаточно серьезно, чтобы враг не мог сориентироваться и знать,
– предположил он.
Сенсаций не было
Политолог убежден, что данные по оружию и оценкам США не столь серьезны. Мол, даже в экспертных кругах многое из этой информации не является диковинкой.
"Она обсуждалась. Часть из того, что там отмечается, – это далеко не полная картинка. Иногда создается впечатление, что это не совсем правильная картинка, действительно. Там, вероятнее всего, дезинформация", – предположил он.
Саакян отметил, что для тех, кто реально занимается этой проблематикой, нет никаких удивлений.
"Если нет никаких удивлений для экспертов, то я думаю, что все-таки российская разведка и российские аналитики, так или иначе, эти сценарии также просчитывали", – отметил он.
По его мнению, среди "утечки" данных не было серьезного "открытия" для россиян.
Изменит ли "утечка" документов планы Украины: смотрите видео
Постоянные изменения
Олег Саакян подчеркнул, что планы контрнаступления изменяются динамически все время. Мол, все зависит от того, как развивается ситуация и от того, какие поставки оружия есть, каких нет, какие объемы. А также на что Украина может рассчитывать, а на что – нет.
То, что корректировка планов происходила, как следует из документов, она происходило не из-за того, что документы были выброшены,
– сказал он.
А, мол, потому, что там были разные оценки относительно способностей Запада помочь Украине.
"Реальная помощь, которая поступила, между ожиданиями Украины возможностей и тем, что в результате мы имеем – де-факто возможности. И это с опозданием примерно на месяц. Даже на полтора-два", – отметил он.
Саакян добавил, что сейчас ситуация несколько иная, чем тогда.
"И я не думаю, что этот "слив" данных влияет хоть каким-то значительным образом на то, когда произойдет контрнаступление", – сказал он.
По его мнению, оно больше зависит от погоды.
Что известно об "утечке документов"
- В соцсетях появились якобы "секретные документы", в которых есть планы США и НАТО по развитию ВСУ перед контрнаступлением.
- Военные аналитики предполагают, что, вероятно, некоторые разделы документов изменили. Там завышены оценки потерь украинских военных и снижены оценки погибших россиян.
- В то же время, в документах нет конкретных планов боевых действий. Но там есть информация о нуждах ВСУ по состоянию на 1 марта.
- Спикер Главного управления разведки Андрей Юсов убежден, что этот "слив документов" может быть российской ИПСО. Все, чтобы помешать контрнаступлению и сорвать поставки помощи от союзников.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что к этому причастна российская разведка. По его мнению, так россияне пытаются сорвать контрнаступление ВСУ.
- Аналитики CNN, ссылаясь на официальных лиц, утверждают, что эта вероятная "утечка документов" заставила Пентагон ограничить доступ к определенным данным. А Украине вроде бы пришлось изменить планы в войне против России.