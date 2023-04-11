Про це 24 Каналу заявив політолог Олег Саакян. За його словами, це завдає репутаційних ударів, приховує певні потенціали та можливості. Зазначимо, що "секретні документи" в мережі з'явилися 7 квітня.

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"Ми не знаємо, де там підроблені, де не підроблені. Але якась частина цих документів має правдивий характер. Відповідно, вони так чи інакше викривають певні елементи", – заявив політолог.

Він зауважив, що неважливо, скільки документів потрапило в публічний простір.

"Відповідно, це дискредитує всі ці дані, адже зрозуміло, що той, хто викидав ці документи, він вже ці дані знав", – сказав Олег Саакян.

Утім час вже минув і, на його думку, Україна вже значно змінила ситуацію з підготовкою контрнаступу.

І взагалі з воєнною ситуацією. Вона дуже динамічно змінюється. Тому, слава Богу, по сучасних планах і сучасних сценаріях. Я думаю, що тут вже змінилося достатньо серйозно, щоб ворог не міг зорієнтуватися і знати,

– припустив він.

Сенсацій не було

Політолог переконаний, що дані щодо зброї та оцінок США, не настільки серйозні. Мовляв, навіть в експертних колах багато чого з цієї інформації не є дивиною.

"Вона обговорювалася. Частина з того, що там зазначається, – це далеко не повна картинка. Інколи складається враження, що це не зовсім правильна картинка, дійсно. Там, найімовірніше, дезінформація", – припустив він.

Саакян зазначив, що для тих, хто реально займається цією проблематикою, немає жодних здивувань.

"Якщо нема ніяких здивувань для експертів, то я думаю, що все-таки російська розвідка й російські аналітики так чи інакше ці сценарії також прораховували", – зазначив він.

На його думку, серед "витоку" даних не було серйозного "відкриття" для росіян.

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Постійні зміни

Олег Саакян наголосив, що плани контрнаступу змінюються динамічно весь час. Мовляв, усе залежить від того, як розвивається ситуація й від того, які поставки зброї є, яких немає, які є об'єми. А також на що Україна може розраховувати, а на що – ні.

Те, що коригування планів відбувалося, як випливає з документів, воно відбувалося не через те, що документи були викинуті,

– сказав він.

А, мовляв, через те, що там були різні оцінки стосовно спроможностей Заходу допомогти Україні.

"Реальної допомоги, яка надійшла, між очікуваннями України можливостей і тим, що в результаті ми маємо – де-факто можливості. І це із запізненням приблизно на місяць. Навіть на півтора-два", – зауважив він.

Саакян додав, що нині ситуація є дещо інакшою, ніж тоді.

"І я не думаю, що цей "злив" даних впливає бодай якимось значним чином на те, коли відбудеться контрнаступ", – сказав він.

На його думку, він більше залежить від погоди.

Що відомо про "витік документів"