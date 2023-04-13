За утечкой "секретных данных" США стоит работавший на военной базе "любитель оружия" – WP

Министерство юстиции США проводит расследование по утечке секретных данных Пентагона. Тем временем в СМИ заявили, что к нему причастен "любитель оружия", работавший на военной базе.

Издание отмечает, что молодой "любитель оружия" поделился особо "секретными документами" с группой дальних знакомых, искавших общение во время изоляции из-за пандемии.

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Секретные данные якобы сливал "любитель оружия"

WP пишет, что объединенная интересом "к оружию, военному снаряжению и Богу" группа из примерно 200 человек в 2020-м сформировала закрытый клуб на популярной среди геймеров онлайн-платформе Discord.

Многие называли мужчину OG. По их словам, первые секретные документы он обнародовал более полугода назад. OG делился ими регулярно в закрытом чате, где было около 25 человек. Многие из них подростки, некоторые якобы из России и Украины.

Собеседник издания внимательно прочитал сообщение OG, и еще сотни, которые отправлялись в течение нескольких месяцев. Он заявил, что это были почти дословные стенограммы секретных разведывательных документов, которые OG якобы получил на своей работе на "военной базе".

Откуда у OG "секретные документы"

OG утверждал, что он якобы провел по крайней мере часть своего дня на охраняемом объекте, где запрещены электронные устройства, которые могут быть использованы для документирования секретной информации, хранящейся в правительственных компьютерных сетях.

По словам участника, он аннотировал некоторые напечатанные вручную документы, "переводя заумные разведывательные термины". К примеру, объясняя, что NOFORN означает, что информация в документе настолько конфиденциальна, что ею нельзя делиться с иностранными гражданами.

По данным СМИ, когда перечитывать сотни секретных файлов вручную стало слишком утомительным, OG начал выкладывать сотни фотографий. Член группы отметил, что мужчина якобы не был враждебен к правительству США, и он настаивал на том, что не работает в пользу какой-либо страны.

Я бы точно не назвал его разоблачителем. Я бы ни в коем случае не назвал OG информатором,

– сказал член группы.

Кстати, участники сервера не должны были говорить о "секретах", которыми делился с ними OG. При этом один из них заявил, что все же в группе были иностранцы – якобы России и Украины. Это нарушение предупреждения NOFORN, напечатанного в верхней части многих документов, которыми поделился OG, пишет издание.

В целом, по оценкам члена группы, на сервере были люди из Европы, Азии и Южной Америки. По его словам, те, кто проявлял наибольший интерес к "секретным материалам", были преимущественно из "восточного блока и постсоветских стран".

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Сервер дал утечку

Всю зиму OG якобы загружал документы на сервер. Никто не говорил о том, чтобы поделиться ими где-нибудь. Однако без ведома группы 28 февраля другой пользователь-подросток с сервера Thug Shaker Central начал публиковать несколько десятков фотографий с секретными данными на другом сервере Discord, связанном с ютубом "wow_mao".

Позже, 4 марта на "Minecraft Earth Map", сервере Discord, посвященном популярной видеоигре, появилось сразу 10 документов. Пользователь, управляющий аккаунтом, опубликовавший меньшую порцию изображений, рассказал The Post, что получил их на том же "wow_mao". OG прекратил делиться изображениями только в середине марта.