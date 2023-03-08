В Германии и США отреагировали на слив об "украинском следе" во взрывах на "Северных потоках"

В Германии и США прокомментировали слив The New York Times по поводу подрывов на "Северных потоках". Страны призывают дождаться результатов расследования.

В материале The New York Times говорится, что за взрывами на "Северных потоках" стоят "неправительственные группы". В СМИ допустили, что в них "могли входить россияне и украинцы".

Обратите внимание После взрывов Россия решила закрыть и законсервировать "Северные потоки", – Reuters

В Германии подчеркнули, что дело расследует Федеральная прокуратура. Дело было начато еще в октябре 2022 года.

Между тем, в США заметили: Вашингтон ждет результаты расследований. В настоящее время они продолжаются в Швеции, Дании и Германии.

Координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби во время брифинга призвал "не забегать вперед" с выводами по поводу инцидента.

Не будем забегать вперед. В настоящее время продолжаются 3 расследования. И они не окончены. Насколько я знаю, ни одна из этих трех стран не объявила публично, что выяснила. Итак, мы считаем и президент сказал это, что это был акт саботажа, но мы должны завершить эти расследования. И только тогда мы должны рассматривать какие дальнейшие действия могут быть,

– отметил Кирби.

Что говорят в ОП

В Офисе Президента еще осенью 2022 года заявили, что Россия спланировала свой теракт раньше времени. Цель – распространение паники в ЕС.

После публикации The New York Times Михаил Подоляк отметил: Украина не имеет никакого отношения к случившемуся с "Северными потоками".