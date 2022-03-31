Сломают за 2–3 суток, – в МВД сказали, какая страна может стать следующей жертвой после Украины
31 марта 2022 , 10:13Читати новину українською
Если вдруг Украине не удастся выстоять в этой войне с Россией, оккупанты уже выбрали себе следующую жертву.
Ею может стать Молдова. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире 24 канала.
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Эту страну россияне могут взять очень быстро.
Если Украине не удастся выстоять в этой войне с Россией, следующей жертвой агрессора станет Молдова. Ее россияне смогут сломать в течение 2 – 3 суток. Это уж точно,
– заявил Денисенко.
Также, как он добавил, у россиян "есть определенные попытки что-то делать в Казахстане". Возможно, они постараются как-то повлиять на Киргизию и Таджикистан и Грузию.
Следующие жертвы России
- Международные аналитики говорят, что еще одна страна, где Россия усилила свое влияние, это Армения. Под "прицел" может попасть и Грузия.
- Возможности Молдовы ограничивает российский анклав в Приднестровье.
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