В поисках вкусностей: слон ворвался в жилой дом в Таиланде – видео

В сеть попало видео, на котором слон вломился в жилой дом. Животное пыталось найти что-то съедобное.
Сначала слон протаранил стену, а затем разрушил несколько полок. Когда он все-таки нашел "добычу", ушел из места преступления.
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Владельцы дома спокойно встретили неожиданного гостя. Очевидцы не пытались выгнать слона, а просто сняли инцидент на видео.Обратите внимание! В Таиланде слона считают священным животным. До 1917 года его размещали даже на флаге.
В Таиланде слон проник в жилой дом: смотрите видео
Курьезные новости из мира животных: коротко
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