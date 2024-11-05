Свое недовольство словацкой молодежью решил выразить министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также "Ненавидит меня за мою позицию": Фицо рассказал, что на него снова пытались совершить покушение

Словаки старшего возраста являются самыми ярыми сторонниками Фицо

По нервам фаната Фицо Эштока ударила группа подростков из братиславской средней школы.

То, что недавно произошло в одной из старших школ Братиславы ... является продолжением роста напряжения в обществе, которое благодаря прогрессивным политикам уже дошло до школ,

– сказал тот.

Он даже записал видео, в котором обвинил оппозиционных политиков, что те якобы неправильно используют детей для "политической пропаганды", как это делали когда-то "нацисты и коммунисты".

Дети в седых париках и очках с нарисованными морщинами держали транспаранты "Я люблю Фицо". Так они спародировали людей старшего возраста, которые являются самыми ярыми сторонниками партии Фицо.

"Я осуждаю издевательства над любым, в том числе над пожилыми людьми, из их законных политических взглядов", – заявил словацкий министр и добавил, что его стране не нужны "дети-борцы".

Против детей также выступил профсоюз пенсионеров Словакии. Он эти костюмы на Хэллоуин назвал "дегуманными и жестокими", а еще планирует подать жалобу в школьную инспекцию.

Между тем ученики лицея уже попросили прощения у пенсионеров за то, что нечаянно их обидели.