Своє невдоволення словацькою молоддю вирішив висловити міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток. Про це повідомляє 24 Канал з покликанням на Politico.

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Словаки старшого віку є найпалкішими прихильниками Фіцо

По нервах фаната Фіцо Ештока вдарила група підлітків із братиславської середньої школи.

Те, що нещодавно сталося в одній зі старших шкіл Братислави, є продовженням зростання напруги в суспільстві, яке завдяки прогресивним політикам уже дійшло до шкіл,

– сказав той.

Він навіть записав відео, у якому звинуватив опозиційних політиків, що ті нібито неправильно використовують дітей для "політичної пропаганди", як це робили колись "нацисти та комуністи".

Діти у сивих перуках і окулярах з намальованими зморшками тримали транспаранти "Я люблю Фіцо". Так вони спародіювали людей старшого віку, які є найпалкішими прихильниками партії Фіцо.

"Я засуджую знущання з будь-кого, у тому числі з людей похилого віку, з їхніх законних політичних поглядів", – заявив словацький міністр та додав, що його країні не потрібні "діти-борці".

Проти дітей також виступила профспілка пенсіонерів Словаччини. Там ці костюми на Геловін назвали "дегуманними та жорстокими", а ще планують подати скаргу до шкільної інспекції.

Тим часом учні ліцею уже попросили вибачення у пенсіонерів за те, що ненавмисно їх образили.