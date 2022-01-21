Словацкий министр назвал "личным мнением" заявление по поводу крымских санкций против России

Словацкий вице-премьер Рихард Сулик попал в скандал после своего заявления, что Россия никогда не отдаст Украине Крым. За министра своего правительства оправдывался премьер Эдуард Гегер, теперь объяснил свои слова и сам Сулик.

Вице-премьер и министр экономики заверил, что его партия "Свобода и солидарность" осуждает аннексию Крыма. Свое заявление Сулик назвал "личным мнением".

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Сулик заверил, что не признает насильственное изменение границ

Мы никогда не признаем насильственное изменение границ и поддерживаем дипломатические усилия Украины по восстановлению своего суверенитета и территориальной целостности,

– подчеркнул вице-премьер Словакии.

При этом политик от своих слов не отказался. Он утверждает, что некоторые экспортеры из Словакии пострадали от антироссийских санкций.

Ранее скандал прокомментировал глава правительства Словакии

Сразу после заявления Сулика выступил с реакцией на его слова и премьер-министр Словакии Эдуард Гегер. Он заверил, что Словакия осуждает оккупацию Крыма. Это – внешнеполитическая линия правительства, которая является обязательной для членов правительства.

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Что известно о скандальном заявлении Сулика:

Ситуацию с Крымом Сулик прокомментировал одному из словацких изданий 19 января.

Он также заявил, что напряженность у границ Украины не способствует развитию отношений с Россией.

В МИД Украины достаточно жестко отреагировали и требуют от Словакии официального опровержения.

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