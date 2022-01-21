Віцепрем'єр та міністр економіки запевнив, що його партія "Свобода і солідарність" засуджує анексію Криму. Свою заяву Сулик назвав "особистою думкою".

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Сулик запевнив, що не визнає насильницьку зміну кордонів

Ми ніколи не визнаємо насильницьку зміну кордонів і підтримуємо дипломатичні зусилля України щодо відновлення свого суверенітету й територіальної цілісності,

– наголосив віцепрем'єр Словаччини.

При цьому політик від своїх слів не відмовився. Він переконує, що деякі експортери зі Словаччини постраждали від антиросійських санкцій.

Раніше скандал прокоментував глава уряду Словаччини

Одразу після заяви Сулика виступив з реакцією на його слова і прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер. Він запевнив, що Словаччина засуджує окупація Криму. Це – зовнішньополітична лінія уряду, яка є обов'язковою для членів уряду.

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Що відомо про скандальну заяву Сулика:

Ситуацію з Кримом Сулик прокоментував одному зі словацьких видань 19 січня.

Він також заявив, що напруженість біля кордонів України не сприяє розбудові відносин із Росією.

В МЗС України досить жорстко відреагували і вимагає від Словаччини офіційного спростування.

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