В МИД прокомментировали задержание украинца в Словакии, который "готовил госпереворот"

В Словакии задержали украинца, который якобы готовил государственный переворот в стране. Его обвинили в "угрозе национальной безопасности".

Об этом пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила в комментарии 24 Каналу.

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Что МИД говорит о задержанном в Словакии украинце

В МИД отметили, что им известно о задержании в Словакии по обвинению в "угрозе национальной безопасности" гражданина Украины 1966 года рождения.

В ведомстве добавили, что посольство Украины в Словацкой Республике сразу установило связь с задержанным и его родными. Сейчас консулы оказывают необходимую поддержку украинцу, который также имеет частного адвоката.

Настаиваем на необходимости соблюдения словацкой стороной законных прав и интересов гражданина Украины,

– подчеркнули в министерстве.

Посольство Украины в Словакии также уже обратилось в компетентные органы страны для выяснения оснований задержания. Украинские дипломаты отметили, что держат дело на особом контроле.

Напомним, ранее полиция Словакии сообщила, что правоохранители задержали украинца, который готовился "свергнуть словацкую власть". Сейчас его готовят депортировать из страны.