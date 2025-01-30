Про це пресслужба Міністерства закордонних справ України повідомила в коментарі 24 Каналу.

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Що МЗС каже про затриманого у Словаччині українця

В МЗС наголосили, що їм відомо про затримання у Словаччині за звинуваченням у "загрозі національній безпеці" громадянина України 1966 року народження.

У відомстві додали, що посольство України в Словацькій Республіці одразу встановило зв'язок із затриманим та його рідними. Наразі консули надають необхідну підтримку українцю, який також має приватного адвоката.

Наполягаємо на необхідності дотримання словацькою стороною законних прав та інтересів громадянина України,

– підкреслили в міністерстві.

Посольство України в Словаччини також вже звернулося до компетентних органів країни для з'ясування підстав затримання. Українські дипломати наголосили, що тримають справу на особливому контролі.

Нагадаємо, раніше поліція Словаччини повідомила, що правоохоронці затримали українця, який готувався "скинути словацьку владу". Наразі його готують депортувати з країни.