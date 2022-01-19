В Словакии заявили, что Россия Крым не вернет: МИД Украины жестко отреагировал
Источник:Pravda
Словацкий политик Рихард Сулик цинично заявил, что Россия якобы не вернет оккупированный Крым Украине. В МИД Украины требуют публичного опровержения.
Сулик – вице-премьер, министр экономики Словакии – назвал санкции против страны-оккупантки неудачными. Страны якобы "должны торговать друг с другом". Политик пожаловался, что некоторые из экспортеров пострадали.
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Санкции наносят только ущерб, а Крым россияне все равно не вернут. Нужно смотреть вперед и строить отношения,
– заявил Сулик.
Реакция МИД Украины
Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что заявления министра экономики Словакии – неприемлемы. Они ставят под сомнение территориальную целостность Украины.
"Обидно, что чиновник дружественного нам государства, с которым у нас высокий уровень отношений, демонстрирует искаженное восприятие реальности в части принадлежности Крыма и понимание наложенных на Россию санкций", – говорится в сообщении.
Николенко отметил, что комментарии словацкого чиновника диссонируют с официальной позицией Словакии и консолидированной позицией ЕС в контексте противодействия российской агрессии против Украины.
Украина требует публичного опровержения высказываний со стороны Сулика.Заметьте! В августе 2021 года состоялся первый саммит Крымской платформы. Участие в нем приняли представители из 46 стран и организаций. Члены саммита подписали декларацию. В ней говорится, что страны осуждают оккупацию Крыма.
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