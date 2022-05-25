Словакия будет следующей, если Россия победит Украину, – премьер

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер рассказал, какая судьба ждет его страну, если Украина проиграет России. Об этом он сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Эдуард Хегер считает, что Украина должна победить в войне, начатой Россией, напав на страну.

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"Если Украина потерпит неудачу, следующей будет Словакия", – сообщил премьер-министр Эдуард Хегер.

Кроме того, он критиковал членов Европейского Союза за то, что они слишком сильно полагаются на российскую энергетику. А также призвал лидеров "прекратить компромисс" со своими принципами в отношениях с Россией.

В сущности, мы слишком долго обменивали наши ценности на дешевый газ и нефть. Компромисс с Путиным вызвал войну в Украине,

– отметил Эдуард Хегер.

"Агрессивная война, люди гибнут. Украинцы проливают собственную кровь за наши ценности, так что нам этого не нужно", - добавил Хегер.

Последние новости о Словакии

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Зузаной Чапутовой – президентом Словакии. Одной из приоритетных тем стал импорт горючего в Украину. Украинский лидер поблагодарил президенту Словакии за гуманитарную и оборонную помощь. Кроме того, Зеленский пригласил Чапутову посетить Украину.

Словакия и Польша хотят, чтобы Украина как можно скорее получила статус кандидата в Европейский Союз. Поэтому государства будут работать над этим процессом.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к власти и народу Словакии. Он заверил, что Украина испытывает мощную поддержку и не даст России осуществить свое преступное намерение. Украина стала форпостом для всего цивилизованного мира, которому удалось остановить русских оккупантов. Наш народ и армия остановили россиян и делают все для того, чтобы агрессор как можно скорее потерпел крах.

Украина как ни одно другое государство знает, что такое дело с Россией, использующей все рычаги влияния для своих целей. На фоне 6-го пакета санкций против России, наше государство пытается объяснить странам ЕС, к чему может привести зависимость от Москвы. Президент Владимир Зеленский во время обращения в парламент Словакии на примере Украины продемонстрировал, к чему приводит зависимость от России.

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