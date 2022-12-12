Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29 в ближайшее время
12 декабря 2022, 12:37Читати новину українською
Источник:Интерфакс-Украина
Правительство Словакии хочет помочь Украине истребителями МиГ-29. Приготовление к поставкам этой авиации может начаться уже в ближайшее время.
Словакия хочет обсудить с НАТО передачу Украине истребителей. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер.
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