Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29 в ближайшее время

12 декабря 2022, 12:37
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Источник:

Интерфакс-Украина

Правительство Словакии хочет помочь Украине истребителями МиГ-29. Приготовление к поставкам этой авиации может начаться уже в ближайшее время.

Словакия хочет обсудить с НАТО передачу Украине истребителей. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер.

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Автор: Софія Мінджоса