Словакия может передать Украине боевые самолеты: как этому поможет Чехия

В Словакии заявили, что могут передать подержанные самолеты Украине, чтобы помочь защищаться от российского агрессора. Чехия уже согласилась помочь этому.

Дело в том, что в августе Словакия планирует прекратить выпуск своих истребителей МиГ-29, в соответствии с планами модернизации армии. Страна попросила помощи у своих союзников по НАТО.

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Содействует Чехии

Правительство Чехии поручило своим истребителям охранять воздушное пространство соседней Словакии с сентября. Об этом сообщили в министерстве обороны.

Так, с сентября истребители Gripen JAS-39 чешской армии будут обеспечивать воздушное обеспечение Словакии, по меньшей мере, до конца 2023 года. Ожидается, что Польша также присоединится. Вскоре страны должны подписать общую декларацию по этому поводу. В ней будет больше деталей.

Напомним, что в 2018 году правительство Словакии заказало у США истребители F-16 для замены устаревших самолетов МиГ-29.

Передаст ли Словакия истребители

В Словакии ранее говорили, что хотят передать Украине истребители, если Чехия и Польша согласятся контролировать авиапространство. Киеву могут предоставить 11 единиц МиГ-29.

Правда, военный обозреватель Денис Попович считает, что это не произойдет в ближайшие недели.

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