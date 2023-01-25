Словакия готова отправить Украине 30 танков Т-72, если получит замену

Словакия готова предоставить Украине 30 танков Т-72. Однако там назвали одно условие.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь рассказал, что в прошлом году страна предоставила 30 советских боевых машин BVP-1 Украине после того, как договорилась с Германией о поставке 15 танков Leopard 2.

Важно США передают Украине 31 танк Abrams

Словакия назвала условие

По его словам, Словакия готова отправить в Украину свои танки Т-72 хоть завтра, однако им нужна замена.

У нас все еще есть 30 танков Т-72, и мы готовы немедленно отправить их в Украину, хотя завтра, если будет возможность получить вместо западных танков – Leopard или другие. В Словакии нет места для сокращения, но есть место для обмена,

– сказал Надь.

Важная военная помощь для Украины

Напомним, что сегодня, 25 января, Германия официально согласилась передать Вооруженным Силам Украины танки Leopard. Более того, Берлин разрешил реэкспорт танков Украине от союзников.

По данным Spiegel, Украина от Европы получит ориентировочно 80 основных боевых танков Leopard на два батальона.

То есть страны Европы планируют создать в ВСУ два батальона, по 40 боевых танков Leopard в каждом. По данным издания, три батальона сформируют:

первый – Германия вместе с испанцами, нидерландцами и финнами танками Leopard 2A6;

второй – поляки и норвежцы с моделями Leopard 2А4;

третий – США с 30 основными боевыми танками M1 Abrams.

Германия может передать Украине танки через три месяца. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил об этом 25 января в кулуарах Бундестага после заседания оборонного комитета.

Президент США Джо Байден 25 января объявил новый пакет военной помощи нашему государству, в который вошли танки M1 Abrams. Кроме заявления о предоставлении нашему государству 31 танка Abrams, Байден также акцентировал внимание на том, что Вашингтон как можно скорее начнет обучение украинских военных.