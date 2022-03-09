Словакия назначила ежедневные поезда для вывоза беженцев из Украины

Ежедневно тысячи украинцев выезжают за границу в поисках безопасности, потому что в нашей стране идет война. И многие страны мира приютят миллионы украинцев. Теперь к ним присоединилась и Словакия.

Эта страна назначила ежедневные поезда для вывоза беженцев из Украины.

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Поезда начнут курсировать с 9 марта.

Со станции Чиерна-над-Тисо (Словакия) поезд будет отправляться в 7:00 и прибывать в Чоп в 7:40. Обратно поезд будет отправляться в 10:35 и прибывать в Кошице в 13:49.

Также ежедневно будут курсировать поезда Чиерна-над-Тисо – Кошице. А со станции Чоп на станцию ​​Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.

Ранее Укрзализныця обнародовала расписание движения поездов на 9 марта. Они будут отправляться из Киева, Харькова, Днепра, Запорожья и Винницы. Полное расписание – читайте в статье.

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